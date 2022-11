Le Royaume-Uni a passé une commande auprès de la FN Herstal. Celle-ci porte, selon les sites d'informations LN24 et Business AM, sur la livraison de mitrailleuses pour une valeur estimée entre 300 et 600 millions d'euros. Cette commande serait actuellement bloquée pour cause de rififi communautaire.

La livraison de la commande à la FN Herstal serait, en effet, bloquée suite à la décision, le 9 nombre dernier, du parti Ecolo d'opposer son véto à l'exportation d'une presse à haute pression à utilisation nucléaire, fabriquée par l'entreprise anversoise EPSI et à destination de la défense britannique.

Encore aucune décision, négociations en cours

L'utilisation du conditionnel reste cependant de rigueur, car jeudi après-midi, le Premier ministre, Alexander De Croo, annonçait à la Chambre que, s'il regrettait les fuites dans les médias, car il s'agit d'informations sensibles, le gouvernement n'avait encore pris aucune décision à propos de l'exportation de matériel d'entretien nucléaire vers la Grande-Bretagne. Selon Belga, l'avis d'un comité sur la non-prolifération nucléaire, où sont représentés plusieurs ministres fédéraux et dans laquelle les Régions disposent d'un observateur, est attendu. Il devra se prononcer sur la conformité de l'exportation avec une loi de 2010 qui limite celles-ci à des fins pacifiques.

"Je ne veux pas anticiper l'avis de cette commission", a déclaré M. De Croo qui a toutefois rappelé les liens entre la Belgique et la Grande-Bretagne, notamment militaires. "Les Britanniques sont nos voisins, nos partenaires dans de nombreux domaines, y compris au sein de l'OTAN. Dans des moments comme ceux que nous vivons, il est important que cela soit apprécié à sa juste valeur, mais il faut aussi que la loi soit respectée", a-t-il expliqué.

De plus, Willy Borsus, le ministre wallon de l'Économie, affirmait jeudi en fin d'après-midi que le contrat entre la FN Herstal et le Royaume-Uni "est toujours en cours de négociation". Et de préciser que "les montants concernés, même s'ils sont importants, sont très très significativement inférieurs à ceux parus notamment dans la presse".

Par vengeance?

Reste à savoir pourquoi le parti Ecolo oppose ainsi son véto à l'exportation de cette presse à haute pression. Selon Business AM, le parti aurait agi par "vengeance", suite à la décision d'envoyer Hadja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères, au Qatar afin d'envoyer un "signal" sur place. Une décision dure à avaler pour les écologistes, révélait Martin Buxant, sur LN24.

Hypothèse soutenue par Georges Dallemagne dans un tweet.

Des centaines d’emplois perdus pour une stupide vengeance. Sans compter qu’on affaiblit la dissuasion nucléaire d’un pays allié au moment où la Russie agite la menace nucléaire. — Georges Dallemagne (@G_Dallemagne) November 24, 2022

Des réactions virulentes

Malgré ces annonces se voulant rassurantes, les réactions n'ont pas tardé, surtout de la part du parti Les Engagés. "Le dogmatisme d'Ecolo dans ce dossier va une nouvelle fois coûter cher à l'économie wallonne... Est-on à ce point en forme économique pour se tirer de telles balles dans le pied?", s'est ainsi interrogé sur Twitter le président du parti, Maxime Prévot, en reprenant un tweet de Martin Buxant annonçant la nouvelle

Le dogmatisme d’écolo dans ce dossier va une nouvelle fois coûter cher à l’économie wallonne… est-on à ce point en forme économique pour se tirer de telles balles dans le pied ?? https://t.co/hTZPeOQYbd — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) November 24, 2022

La députée Anneleen Van Bossuyt (N-VA) a d'ailleurs interrogé, à la Chambre, le Premier ministre sur ce dossier. Georges Dallemagne, député fédéral Les Engagés, est également intervenu en déposant une motion d'ordre en séance plénière.

© https://twitter.com/G_Dallemagne/status/1595759569946517506

François Desquesnes, chef de groupe du parti Les Engagés au parlement wallon, renchérissait : "les bisbrouilles entre les dogmatiques d'Ecolo et le MR, qui a pétrolé sur le sujet en tweetant malgré le secret-défense, ont pour conséquence une perte colossale pour l'économie wallonne".

Les craintes, en cas de blocage pur et dur de ce contrat, sont des licenciements à la FN Herstal.

Des milliers d’emplois sont menacés en région liégeoise à la suite d’une décision dogmatique du #begov qui refuse de livrer du matériel militaire au Royaume-Uni. Et la Vivaldi refuse que le PM vienne s'expliquer à la Chambre! #irresponsable — Georges Dallemagne (@G_Dallemagne) November 24, 2022

En effet, le site Business AM rapporte que "des investissements de plus de 50 millions d'euros ont déjà été réalisés à Liège, à la FN Herstal, juste pour gagner ce contrat. Prendre le risque de tout perdre, à cause des principes absurdes des écologistes, ça devient complètement fou." Selon le site d'information, "les mots sont durs dans les plus hautes sphères de la Vivaldi à l'égard de l'attitude du partenaire écologiste de la coalition".

Reste à attendre la fin des négociations pour y voir plus clair.

(Sources: Belge, LN24, Business AM)

