C'est finalement le chef de groupe socialiste au parlement wallon André Frédéric qui a été désigné nouveau président de l'assemblée régionale, en remplacement de Jean-Claude Marcourt, emporté la semaine dernière par la tourmente des dépenses du parlement.

Gwenaëlle Grovonius remplacera quant à elle Sophie Pécriaux au bureau du parlement.

Le poste de chef de groupe reviendra à Laurent Devin.

Parfois citée comme candidate sérieuse à la présidence, Joëlle Kapompole reste présidente de la nouvelle commission de la comptabilité.

Enfin, Sabine Roberty devient cheffe de groupe socialiste au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Avec ces désignations, le bureau du parlement, dont tous les anciens membres ont fait un pas de côté la semaine passée, est désormais au complet.

Nouveau bureau au complet

Les socialistes y seront représentés par André Frédéric et Gwenaëlle Grovonius; le MR par Sabine Laruelle et Rachel Sobry et Ecolo par Olivier Biérin. Dans l'opposition, Laszlo Schonbrodt représentera le PTB tandis que Les Engagés devraient désigner Anne-Catherine Goffinet. Le parti ne se prononcera toutefois officiellement que ce lundi soir, au cours d'une Assemblée politique du mouvement, sur sa participation au bureau et sur le nom de son candidat.

Le nouveau bureau sera installé mercredi matin en ouverture de la séance plénière du parlement au cours de laquelle devrait être approuvé le budget régional.

