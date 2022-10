Le Premier ministre a défendu l'accord sur le budget à la Chambre. "En tant qu'autorité, nous avons pour mission de protéger les citoyens", dit-il.

Le gouvernement fédéral dirigé par Alexander De Croo (Open VLD) a conclu un accord sur son budget après un marathon de négociation. "C'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris", souligne Caroline Sägesser (Crisp), tant de nombreuses mesures étaient connues et faute de grandes réformes structurelles. Le Premier ministre a défendu ce compromis obtenu de haute lutte ce mardi après-midi à la Chambre.

Alexander De Croo entame par des mots forts: "L'Europe connaît la guerre. Je n'aurais jamais pensé devoir prononcer cette phrase à cette tribune." La guerre, initiée par "un homme dangereux à Moscou", un "fasciste pur et dur", bouscule fortement le continent. L'Ukraine en paye le prix fort, avec des Européens tués et blessés "par une guerre dont personne n'a voulu en Europe". "En ces heures sombres, notre message est clair: la Belgique n'abandonnera par l'Ukraine, l'Ukraine gagnera cette guerre".

"Protéger les citoyens"

"Nos concitoyens souffrent aussi des effets de cette guerre sur le plan économique, souligne le Premier ministre. En tant qu'autorité, nous avons pour mission de protéger les citoyens."

Voilà le défi que ce gouvernement entend relever, souligne le locataire du Seize. "Mais nous devons aussi tenir un discours de vérité: les années de guerre sont des années difficiles, la solidarité doit être là."

Le gouvernement ne pourra pas lever l'ensemble des inquiétudes, prolonge Alexander De Croo. "Protéger aujourd'hui, c'est avant tout armer nos familles et nos entreprises", insiste-t-il Il s'agit d'amortir le choc de la hausse de l'énergie sur la facture des Belges. Le forfait de base à prix plafonné sera prolongé jusqu'en mars. "Au total, on parle d'un forfait de 1000 euros cet hiver." Le tarif social énergie est également prolongé pour un million de familles vulnérables. La baisse de la TVA à 6% est également prolongée.

Pour les entreprises, la baisse d'accises, le droit au chômage économique et le droit-passerelle sont maintenus.

Le tout sera financé par une taxe sur les surprofits du secteur de l'énergie: trois milliards seront ainsi prélevés.

"N'oublions pas l'index", ajoute Alexander De Croo: le mécanisme de hausse automatique des salaires est préservé.

Le Premier ministre rappelle également l'importance du rôle de l'Europe et la nécessité d'un plafonnement du prix du gaz. La Commission européenne proposera des solutions la semaines prochaines. "Il est temps que cela arrive", dit De Croo.

"L'Europe est un géant gentil, mais cela ne suffit pas en temps de guerre", dit-il.

Alexander De Croo insiste sur l'importance de l'avenir énergétique. "Le gouvernement a décidé de voir comment renfrocer notre automie, tant au niveau du nucléaire que du renouvelable. Nous n'avons aucun tabou."

Le Premier ministre évoque également le changement climatique et met en avant le milliard et demi investi dans la transition énergétique grâce au plan de relance. "Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière à pouvoir agir."

Un milliard pour les entreprises

L'impact de l'énergie en hausse multiplie les nuages au-dessus de l'Europe, reprend le Premier ministre. "Pour l'année prochaine, le FMI table sur une croissance de 0,4% et l'Allemagne doit se préparer à une récession. C'est clair, les temps seront difficiles."

"Plus que jamais, l'indexation doit protéger les ménages", insiste-t-il. Mais cela coûte cher aux entreprises. Voilà pourquoi le gouvernement investi un milliard d'euros pour l'exonération des cotisations sociales pour les deux premiers trimestres et un report pour le reste de l'année.

Le budget, pour deux ans, devra être évaliué en permanence, souligne-t-il. "Surtout parce que nous sommes confrontés à une des crises les plus graves depuis la Seconde guerre mondiale."

La résilience de notre économie

"Lorsque nous serons sortis des crises, prolonge encore Alexander De Croo, des réformes de fond devront ête entreprises." le Premier ministre insiste sur la résilience de notre économie.

D'ores et déjà, insiste Alexander De Croo, il s'agit de soutenir l'activité en initiant une réforme du marché du travail. Des premières mesures sont sur la table, comme l'élargissement des flexy-job et le travail étudiant. Mais il s'agira d'aller plus loin.

Le Premier ministre annonce aussi que la réforme fiscale sera bel et bien initiée durant cette législature encore.

Défense et sécurité

Un pays qui protége, complète encore Alexander De Croo, est un pays qui investit dans la défense et la sécurité. Il évoque longuement les moyens supplémentaires dans ces deux domaines, alors que tant le monde que la Blgique font face à des défis importants, de la guere au narcoterrorisme.

"Dans ces temps difficiles, c'est le caractère qui fait la différence, conclut Alexander De Croo. Quelle est la force de notre pays? Nous sommes une des économiques les plus ouvertes au monde qui nous a offert la prospérité." La Belgique a été phare dans le domaine des vaccins, ajoute-t-il; elle est reconnue comme pionnière en matière d'innovation, elle est un modèle en terme de partenariat avec d'autres pays qui partagent nos valeurs.

Alexander De Croo a encore un mot pour le combat pour la liberté des femmes en Iran. La guerre en Ukraine, plaide-t-il, illustre "la faillite du repli sur soi".

