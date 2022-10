Le budget fédéral est un nouvel exercice d'équilibriste entre sept partis, dans un contexte de choc économique et alors que les moyens manquent. En période de guerre, aux Belges de résister!

Le gouvernement fédéral d'Alexander De Croo (Open VLD) restera dans l'histoire comme un gouvernement de crises, une équipe transitoire qui a fait ce qu'elle a pu pour maintenir la Belgique à flots avant le scrutin existentiel de 2024. Non sans mal, avec un cheminement rendu très long en raison de ces sept partis qui le composent pour faire barrage au nationalisme flamand.

Le budget fédéral que le Premier ministre présente à la Chambre ce mardi ne déroge pas à la règle de l'exercice d'urgence. Après les dépenses de type "quoi qu'il en coûte" de la crise Covid, voici une épure marquée par un choc économique plus préoccupant encore, de l'énergie chère à l'inflation sur fond de guerre en Ukraine. La dette et les taux qui se resserrent n'autorisant plus les mêmes largesses, on râcle les fonds de tiroir. Et on pare au plus pressé.Où resteront donc les grandes réformes structurelles de cet exécutif censé présenter un "projet positif pour la Belgique"? Le marché du travail, les pensions, la fiscalité, le renouveau démocratique, la transition énergétique...? Oubliés, si ce ne sont quelques notes dispersées ça et là dans un exercice de compromis difficile à lire. Bien sûr, le contexte international n'aide pas à déployer une vision, mais celle de ce gouvernement restera marquée par des échanges d'apothicaires entre des familles politiques divisées qui peinent à dégager des "trophées" à présenter aux électeurs. Et qui ne peuvent pas faire preuve ensemble du courage nécessaire en ce moment grave.Le résultat du budget fédéral présenté par Alexander De Croo s'inscit dans ce registre. Peu d'enthousiasme, pas d'élan, même s'il y a effectivement des efforts importants - mais pas suffisants - pour aider les entreprises et les ménages. Un milliard sous forme d'exonérations de cotisatins sociales, un autre sous forme de TVA abaissée et de chèques énergie... Le tout en tentant de maintenir le déficit à un niveau acceptable pour ne pas devenir le mauvais élève de la classe. Pour y arriver, on taxe un peu (les surprofits, les banques...) et on fait les fonds de tiroir jusqu'à toucher les niches fiscales des droits d'auteur (!).L'opposition nationaliste flamande a beau jeu de dénoncer ce manque d'inspiration. A l'image de ce tweet du député provocateur Theo Francken (N-VA) dénonçant une "blague": "What a joke". On ne touche, il est vrai, pas aux fondements du système, on parre au plus pressé pour sauver ce qui peut l'être, on tente de mettre fin à certains abus...Le sentiment qui s'en dégage, inévitablement, alors que les bombes pleuvent sur Kiev et les autres villes d'Ukraine, c'est que face à Vladimir Poutine, la résistance viendra des populations qui se "félicitent" sur les réseaux sociaux de ne pas devoir rallumer leur chaudière trop tôt. Notre résistance sera économique et financière, en veillant à ne pas basculer dans la pauvreté. Sans trop écouter les exercives budgétaires de ce gouvernement de crises.