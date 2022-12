Le groupe américain Amgen a écarté Sanofi et Johnson & Johnson pour s'offrir cette biotech irlandaise spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires.

A quelques jours du changement de millésime, Amgen a signé la plus grande opération de l'année du secteur pharma. Le groupe américain a écarté Sanofi et Johnson & Johnson pour s'o...

A quelques jours du changement de millésime, Amgen a signé la plus grande opération de l'année du secteur pharma. Le groupe américain a écarté Sanofi et Johnson & Johnson pour s'offrir Horizon Therapeutics, biotech irlandaise qu'il achète cash contre 28,5 milliards de dollars! Installée à Dublin et cotée sur le Nasdaq, Horizon Therapeutics est spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires. Si elle a de nombreuses molécules dans son pipeline, l'entreprise approche déjà les 4 milliards de chiffre d'affaires grâce à la commercialisation de deux pépites: le Krystexxa (traitement de la goutte) et le Tepezza (maladie oculaire thyroïdienne). En deux mois, Amgen s'offre ainsi deux spécialistes des maladies auto-immunes puisque le groupe a déjà repris ChemoCentryx en octobre (3,7 milliards de dollars).