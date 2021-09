Inexorablement, l'espace tabagique rétrécit.

En Flandre, plus question de fumer en se promenant dans les bois. C'est interdit depuis cet été en raison des risques d'incendie. Le même interdit sera-t-il jeté demain sur les parents qui font le pied de grue au sortir de l'école, ceux qui surveillent leur(s) enfant(s) dans une plaine de jeux ou sur le navetteur qui attend simplement son bus? Maaike De Rudder et Katrien Schryvers, deux élues CD&V, mitonnent en tout cas un projet de décret dans ce sens. "Le mauvais exemple est contagieux et il faut protéger les enfants de tout tabagisme passif", commentent-elles. "Voir fumer incite à faire de même", confirme Suzanne Gabriels, experte auprès de la Fondation contre le cancer. Selon Sciensano, un Flamand sur six fume toujours avec, à la clé, 14.000 décès par an, soit 40 par jour. Ministre du Bien-Etre, Wouter Beke veut bien étudier la question mais souhaite au préalable une concertation avec les autres Régions.