4 Day Week Global est une association sans but lucratif qui regroupe des chefs d'entreprise, des avocats d'affaires, des philanthropes et des consultants RH. Fondée par deux Néo-Zélandais, Charlotte Lockhart et Andrew Barnes, elle vise, outre le bien-être au travail, à promouvoir la transition vers la semaine des quatre jours. En 2022, des tests à grande échelle vont avoir lieu dans le monde entier. Celui destiné au Royaume-Uni vient de commencer pour une durée de six mois. Il regroupe sur base volontaire une soixantaine d'entreprises et près de 3.000 employés dans de nombreux secteurs différents. Pour de nombreux acteurs britanniques, la semaine de quatre jours serait un outil puissant de rétention et de recrutement dans un marché de l'emploi très tendu.