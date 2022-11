Jeudi dernier, Solvay a annoncé des résultats trimestriels au-delà des attentes et une hausse du chiffre d'affaires de 30%. Le bénéfice net a ainsi progressé de 86,1% par rapport à la même période l'an dernier, à 509 millions d'euros.

Ces bons résultats s'expliquent par une demande soutenue sur les marchés du groupe mais aussi par la hausse des prix qu'il a dictée dans des secteurs clés comme l'automobile ou l'aviation.

...

Ces bons résultats s'expliquent par une demande soutenue sur les marchés du groupe mais aussi par la hausse des prix qu'il a dictée dans des secteurs clés comme l'automobile ou l'aviation. Dans la foulée, Solvay a annoncé la création d'une joint-venture aux Etats-Unis avec Orbia, géant mexicain de la pétrochimie et spécialiste des matériaux de base. Les deux partenaires vont créer une méga-usine destinée à produire un des composants essentiels des batteries à lithium-ion. Un projet à 850 millions d'euros qui va bénéficier du plan Biden contre le réchauffement climatique dont un des volets a pour vocation de lutter contre la dépendance américaine aux fabricants asiatiques de batteries. Bénéficiant d'une subvention de 178 millions de dollars du département de l'Energie, Orbia et Solvay construiront dans le sud-est des Etats-Unis le plus grand site de production de polyfluorure de vinylidène d'Amérique du Nord. Ce polymère est utilisé comme liant et revêtement dans les batteries des véhicules électriques.