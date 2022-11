Solvay va mettre sur pied une co-entreprise avec le groupe Orbia pour la production de polyfluorure de vinylidène (PVDF) destiné au marché des batteries en Amérique du Nord, a annoncé jeudi le groupe belge. L'investissement total est estimé à environ 850 millions de dollars.

"Avec plus de la moitié des ventes de voitures américaines qui devraient être électriques d'ici à 2030, la demande de batteries lithium-ion et de PVDF, un polymère fluoré thermoplastique utilisé comme revêtement lithium-ion pour liants et séparateurs, est en pleine expansion. La coentreprise Solvay-Orbia comblera un manque d'approvisionnement significatif et bénéficiera de conditions réglementaires favorables visant à améliorer la production et la sécurité d'approvisionnement régionales", explique Solvay dans un communiqué.

L'investissement total est estimé à environ 850 millions de dollars, dont une partie devrait être financée par une subvention de 178 millions de dollars accordée par le ministère américain de l'énergie à Solvay pour la construction d'une installation à Augusta, en Géorgie. Solvay et Orbia exploiteront deux sites de production, l'un pour les matériaux de base et l'autre pour le produit fini, situés dans le sud-est des États-Unis. Les deux sites devraient être pleinement opérationnels d'ici 2026.

Le démarrage de la coentreprise est soumis à la finalisation et à la conclusion d'accords définitifs entre les parties et à la satisfaction des conditions habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires habituelles.

Solvay ambitionne d'accroître ses ventes mondiales au marché automobile pour les faire passer 800 millions d'euros en 2021 à plus de trois milliards d'euros d'ici 2030.

