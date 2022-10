Une augmentation de 45% des prix des oeufs, de 65% pour les céréales et de 116% pour les engrais: le secteur agricole européen subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine.

Parmi les secteurs fortement impactés par l'invasion russe de l'Ukraine se trouve celui de l'agriculture. La Russie et l'Ukraine étaient en effet de grands exportateurs de céréales, de blé, de maïs, d'oléagineux (notamment de tournesol) et d'engrais jusqu'au début de la guerre. L'Ukraine représentait à elle seule 50% du commerce mondial de tournesol, et les deux pays assuraient 30% des exportations mondiales de blé.

En outre, les produits agricoles étaient - tout comme le gaz aujourd'hui - devenu un moyen de pression pour Moscou sur les pays occidentaux, bloquant l'exportation de céréales ukrainiennes dans les ports.

Additionnée à cela, l'augmentation des prix de l'énergie a aussi des conséquences sur ce secteur, entraînant une forte hausse des prix des principaux produits et intrants agricoles. Ce que montrent les nouvelles données publiées par l'agence européenne de statistiques Eurostat.

+ 45% pour les oeufs, + 65% pour les céréales

Entre le deuxième trimestre de 2021 (T2 2021) et le deuxième trimestre de 2022 (T2 2022), le prix moyen de l'ensemble des biens et services actuellement consommés dans l'agriculture (c'est-à-dire les intrants non liés aux investissements) a bondi de 36%.

Au sein de cet ensemble, des hausses de prix considérables ont été enregistrées pour les engrais et fertilisants, + 116%, et l'énergie et les lubrifiants, + 61%.

Côté produits alimentaires, entre le T2 2021 et le T2 2022, le prix moyen de l'ensemble des produits agricoles a également augmenté de + 25%. Les hausses de prix ont été particulièrement fortes pour les céréales, + 68%, les oléagineux et les fruits oléagineux, + 59%, et les oeufs, + 45%.

Les pays l'Est, les plus impactés

Cette hausse des prix est visible dans chaque État membre. Ainsi, entre le T2 2021 et le T2 2022, le prix moyen de la production agricole a augmenté le plus fortement dans les pays de l'Est: en Lituanie, + 65%, en Estonie,+ 53% et en Hongrie, + 43%. A contrario, les taux d'augmentation les plus faibles ont été observés au Danemark, + 7%, à Malte et au Portugal, + 12% chacun. En Belgique, cette augmentation des prix s'élève à + 19%.

Enfin, les plus forts taux d'augmentation du prix moyen des produits intrants non liés à l'investissement ont été enregistrés aussi dans les pays de l'Est: en Lituanie, + 91%, en Lettonie, + 62%, et en Croatie, + 50%. En Belgique, cette hausse s'élève à + 37%.

En juin dernier, le ministre adjoint de l'Agriculture urkainien, Taras Vysotskiï déclarait "la perte de 25% des terres cultivables". Ce secteur économique risque donc de subir les conséquences de cette guerre pendant encore quelque temps.

Aurore Dessaigne

