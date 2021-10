Belfius refond son offre dans une nouvelle formule, baptisée Beats. Outre les traditionnels produits bancaires et d'assurance, Belfius propose désormais des packages incluant un volet télécom signé Proximus. Ils seront vendus en agence et via l'application bancaire.

Demain, vous entrerez dans votre agence bancaire... et vous en ressortirez peut-être avec un nouveau package télécom. C'est en tout cas ce qu'espèrent Proximus et Belfius, qui lancent une nouvelle formule intégrée inédite, combinant des produits bancaires, d'assurance, de télévision, d'Internet et de téléphonie fixe et mobile. Cette offre, baptisée Beats, est la deuxième concrétisation du partenariat stratégique noué entre Belfius et Proximus, après le lancement de Banx, une nouvelle application bancaire mobile.

Les nouveaux packages telco-bancaires siglés Beats seront vendus via l'application mobile de la banque et dans les agences bancaires. La force de frappe de Belfius, c'est son empreinte sur le marché belge avec ses 3,6 millions de clients, qui pourront se voir proposer un package incluant un volet télécom fourni par Proximus. La banque se rémunérera sur les ventes via un système de commission. Trois formules sont mises sur le marché. Elles sont calquées sur des abonnements Proximus et adossées à une offre Belfius : Beats Mobilus M (formule mobile avec 10 Gb de data à 26,99 EUR par mois), Beats Flex S (TV + Internet à 59,99 EUR par mois) et Beats Flex (TV, Internet, téléphone mobile et fixe à 95,99 euros par mois).

Pour les clients Belfius qui souhaiteraient changer d'opérateur ou s'offrir un nouveau pack Proximus, les deux partenaires ont prévu d'offrir quelques petits "incentives" comme un "wifi booster", qui améliore la couverture wifi dans la maison. Surtout, les agence et l'app Belfius proposeront des promotions sur les tarifs officiels mentionnés ci-dessus. Mais pour ménager ses autres canaux de vente, notamment les boutiques Proximus, l'opérateur ne s'avance pas encore sur le montant et la durée des "discounts" en question.

Simplifier l'offre bancaire

Indépendamment de ce partenariat inédit et de ce nouveau canal de vente original pour les packages télécoms de Proximus, la formule Beats est d'abord une manière pour Belfius de repenser son offre bancaire. Pour l'occasion, Belfius simplifie son offre autour de trois propositions: Beats Pulse (formule de base gratuite via l'application mobile, avec un compte et une carte de débit), Beats New (formule intermédiaire à 5,5 euros par mois incluant deux cartes de crédit et deux produits d'assurance) et Beats Star (formule premium à 7,5 euros par mois avec des assurances supplémentaires). Les clients Belfius seront contactés dans les prochaines semaines pour opérer la migration de leur contrat vers une de ces trois formules. La plupart des clients ne devraient pas être trop chamboulés : selon Olivier Onclin, directeur private, business & retail banking chez Belfius, environ 90 % des clients Belfius sont déjà engagés dans une formule similaire à une de ces trois offres.

Chaque client aura aussi la possibilité de participer à un projet "à impact positif". En souscrivant un abonnement Beats, chaque client pourra soutenir indirectement des organismes comme le Fonds anticancer, Viva for Life (lutte contre la pauvreté infantile) ou Airscan (qualité de l'air dans les écoles). Belfius s'engage à verser plus de deux millions d'euros par an à ces projets.

