Si la fréquentation des trains a augmenté l'an passé, les voyageurs ne semblent pas avoir tous repris leurs vieilles habitudes. Bien que les chiffres augmentent, le transport ferroviaire est loin d'avoir retrouvé son niveau de 2019.

L'an dernier, 261 milliards de passagers-kilomètres ( le pkm est l'unité de mesure représentant le transport d'un passager sur un kilomètre) ont été enregistrés dans le secteur ferroviaire. Si la reprise est bel et bien là suite à la pandémie, qui avait induit une baisse particulièrement conséquente de 46% de la fréquentation par rapport à 2019, celle-ci n'est que partielle. La fréquentation n'a en effet augmenté que de 17% depuis 2020. Ces informations proviennent des dernières données publiées par Eurostat sur le transport ferroviaire de passagers en Europe.

Encore près de 40% de fréquentation en moins par rapport à 2019

Avant la pandémie, l'utilisation du transport ferroviaire avait augmenté de 10% entre 2015 et 2019, et avait même enregistré un pic de 414 milliards de pkm cette dernière année. La chute a donc été vertigineuse en 2020, particulièrement aux deuxième et quatrième trimestres, avec une baisse respective de la fréquentation de 74% et 54% par rapport aux mêmes trimestres de 2019.

Malgré la légère reprise observée en 2021, les voyageurs européens n'ont donc pas encore tous retrouvé leurs habitudes. Par rapport à 2019 et à l'avant pandémie, le nombre de passagers dans les trains européens a diminué de 37% en 2021.

Au niveau trimestriel, le premier trimestre de 2021 a encore été largement impacté par les mesures anti-Covid, puisqu'une baisse de 48% a été enregistrée par rapport au premier trimestre de 2020, et de - 57% par rapport au premier trimestre de 2019.

Les trois autres trimestres de 2021 montrent que les performances du transport ferroviaire de l'UE étaient inférieures aux niveaux observés avant la pandémie, mais que ces niveaux se sont quelque peu redressés : +98 % au deuxième trimestre par rapport à celui de 2020, +20 % au troisième trimestre, et +74% au quatrième trimestre.

Aucun État membre n'a réussi à rétablir les niveaux de 2019. Les plus grandes différences entre 2021 et 2019 ont été enregistrées en Irlande (-64%), en Italie (-51%) et en Slovaquie (-50%).

Dans le même temps, ce sont la Slovénie (-12%), la Lituanie (-20%), la Bulgarie et la France (-21% chacun) qui se sont le plus rapprochées de leurs niveaux de 2019. Avec les dernières grèves qui ont impacté bon nombre de voyageurs, pas sûr que la fréquentation des trains retrouve rapidement son niveau d'avant pandémie. A noter que les données pour la Belgique n'étaient pas disponibles.

