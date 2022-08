L'appli ferroviaire de l'été ? Chronotrains permet de voir où arriver en train en quelques heures, gare par gare, en Europe.

Une petite appli à la mode, en ces temps où le train paraît nettement plus vertueux que l'avion ou l'auto. Elle permet de voir sur une carte toutes les destinations accessibles en train dans les 5 heures, avec ou sans correspondance raisonnable (dans les 20 minutes). Elle s'appelle Chronotrains.Bruxelles-Midi et GedinneL'idée a été développée par Benjamin Tran Dinh, un ingénieur logiciel français. De Bruxelles-Midi, le rayon est important, puisque l'on va aisément partout aux Pays-Bas, à Londres et même jusqu'à Marseille quand un TGV direct y mène. Mais au départ de Gedinne, dans le sud du Namurois, il n'y a guère que la Belgique, le Grand-Duché et quelques localités allemandes qui restent accessibles dans le même délai. Les grandes villes sont très bien reliées (Liège, Gand, Anvers,...).Carte isochroneL'application est graphique, elle représente la carte d'Europe avec les localités dotées d'une gare. Après avoir choisi le point de départ avec la souris de l'ordi (ou le pointeur de la tablette), les zones atteignables s'affichent sous la forme de zones de couleurs (carte isochrone), qui permet de distinguer les endroits joignables en 1, 2, 3, 4 ou 5 heures maximum. En rouge, ce sont les points joignables en train en une heure maximum, en jaune clair pour les zones jusqu'à 5 heures de trajet.Purement indicatifChronotrains est purement indicatif. Benjamin Tran Dinh indique, dans un commentaire sur le web qu'il a utilisé les horaires des trains pour un départ à 10h le 20 juillet, en précisant qu'il peut y avoir de petites ratés (des trains non pris en compte). Le résultat est déjà fort intéressant. Pour que l'appli puisse être vraiment opérationnelle, il faudrait y intégrer les horaires jours par jours, l'utilisateur devrait alors, outre le lieu de départ, indiquer la date.Benjamin Tran Dinh explique dans son appli qu'il s'est inspiré de Direct Bahn Guru, une application cartographique qui renvoie au site de réservation des chemins de fer publics allemands (DB).