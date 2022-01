Les Belges continuent de garnir leurs comptes d'épargne malgré la faiblesse persistante des taux qui ne parvient pas à compenser l'inflation élevée. C'est ce qui ressort des données pour 2021 fournies par plusieurs banques.

Chez les clients de Belfius, l'encours des comptes d'épargne atteignait au 31 décembre 2021 47,9 milliards d'euros, soit 6,5% de plus qu'en 2020.

Pour KBC, le montant sur les comptes d'épargne réglementés était de 53,79 milliards d'euros, en hausse de 7,5%.

Chez Crelan, on constate également une forte augmentation des comptes d'épargne réglementés. Fin 2021, les dépôts atteignaient 13,820 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 5,31% par rapport à fin 2020.

Le compte d'épargne reste donc une valeur sûre malgré des taux offerts qui ne permettent pas, et de loin, de compenser l'inflation. Mais ces comptes présentent d'autres avantages: ils sont sûrs et liquides. Les banques notent toutefois que leurs clients s'intéressent de plus en plus aux fonds d'investissements et aux placements boursiers.

