L'UE a importé pour 7,1 milliards d'euros de jouets en 2021. Sans grande surprise, la Chine reste son plus gros fournisseur. Cependant, la Belgique est tout de même le troisième plus gros exportateur européen de jouets.

Toujours en bonne place sous le sapin, les jouets continuent de ravir les enfants chaque Noël. Et en ce qui concerne leur provenance, le Père Noël semble beaucoup apprécier faire son marché en Chine.

En effet, le pays est de très loin le premier fournisseur de jouets en Europe. L'UE vend aussi ses jouets à l'étranger: la Belgique se trouve tout de même être le troisième pays européen qui en exporte le plus. C'est ce que révèle la dernière étude d'Eurostat, l'agence de statistiques européenne.

Plus de 80% de jouets "made in china"

L'Union européenne est un importateur net de jouets en provenance du reste du monde, avec 7,1 milliards d'euros de marchandises importées des pays extra-UE en 2021.

Sans grande surprise, la Chine reste le principal fournisseur de jouets des États membres, représentant 83% des importations en 2021. C'est très loin devant le Vietnam, qui représente 4% des importations, et le Royaume-Uni, avec 2%.

Environ un jouet sur cinq était destiné à l'Allemagne, qui récolte 19% de ces importations, tandis que les Pays-Bas et la France représentaient respectivement 17% et 11% des importations.

La Belgique, troisième exportateur européen

Si l'Union européenne est un importateur net, elle exporte tout de même elle aussi quelques jouets. En 2021, les Etats membres ont ainsi exporté pour 2,4 milliards d'euros de marchandises. La principale destination de ces exportations, représentant plus d'un quart de celles-ci, a été le Royaume-Uni, soit 27%.

On retrouve ensuite la Suisse, qui représente 12% des exportations extra-UE, et les États-Unis, avec 11%. Ensemble, ces pays ont donc représenté la moitié de ces exportations.

A noter enfin que plus de la moitié des jouets exportés de l'Union européenne provenaient de la République tchèque à 34%, de l'Allemagne à 21% et de la Belgique à 7%. Cette dernière est donc le troisième exportateur de jouets de l'UE.

Toujours en bonne place sous le sapin, les jouets continuent de ravir les enfants chaque Noël. Et en ce qui concerne leur provenance, le Père Noël semble beaucoup apprécier faire son marché en Chine. En effet, le pays est de très loin le premier fournisseur de jouets en Europe. L'UE vend aussi ses jouets à l'étranger: la Belgique se trouve tout de même être le troisième pays européen qui en exporte le plus. C'est ce que révèle la dernière étude d'Eurostat, l'agence de statistiques européenne.L'Union européenne est un importateur net de jouets en provenance du reste du monde, avec 7,1 milliards d'euros de marchandises importées des pays extra-UE en 2021. Sans grande surprise, la Chine reste le principal fournisseur de jouets des États membres, représentant 83% des importations en 2021. C'est très loin devant le Vietnam, qui représente 4% des importations, et le Royaume-Uni, avec 2%. Environ un jouet sur cinq était destiné à l'Allemagne, qui récolte 19% de ces importations, tandis que les Pays-Bas et la France représentaient respectivement 17% et 11% des importations.Si l'Union européenne est un importateur net, elle exporte tout de même elle aussi quelques jouets. En 2021, les Etats membres ont ainsi exporté pour 2,4 milliards d'euros de marchandises. La principale destination de ces exportations, représentant plus d'un quart de celles-ci, a été le Royaume-Uni, soit 27%. On retrouve ensuite la Suisse, qui représente 12% des exportations extra-UE, et les États-Unis, avec 11%. Ensemble, ces pays ont donc représenté la moitié de ces exportations. A noter enfin que plus de la moitié des jouets exportés de l'Union européenne provenaient de la République tchèque à 34%, de l'Allemagne à 21% et de la Belgique à 7%. Cette dernière est donc le troisième exportateur de jouets de l'UE.