Cette année, la perte du pouvoir d'achat des Belges causée par l'inflation et les coûts importants de l'énergie en pousseront peut-être davantage à revendre les cadeaux de Noël qu'ils n'ont pas spécialement appréciés. Voici 10 sites où effectuer facilement une transaction en ligne et récupérer, sans trop de culpabilité et en toute discrétion, quelques sous.

Chaque année, des milliers de personnes revendent les cadeaux qu'elles ont reçus pendant les fêtes. Une pratique de plus en plus courante facilitée par des plateformes en ligne spécialisées. Voici une sélection des meilleurs sites pour revendre vêtements, accessoires ou encore livres, DVD et appareils ménagers.

Vêtements, bijoux, accessoires

Pour revendre des vêtements, des accessoires (sacs, ceintures, foulards,...) ou encore des chaussures peu à votre goût, filez sur Vinted pour une transaction rapide et sécurisée. Pour des articles de luxe, des marques de créateurs, ou encore des bijoux, tournez-vous plutôt vers les plateformes de dépôt-vente plus haut de gamme Vestiaire Collective ou encore Vide Dressing.

Livres, DVD, jeux vidéos

Il arrive fréquemment de recevoir un livre qu'on a déjà lu, ou de ne pas aimer le style d'une BD offerte. Les sites Momox et Gilbert permettent de revendre à bon prix ces articles culturels dans un état neuf. Ils feront le plaisir d'autres fans de littérature. Qu'ils s'agissent de DVD ou de jeux vidéo, le site de la FNAC propose aussi de revendre cette catégorie de produits.

Pour tout le reste (appareils ménagers,...) direction les incontournables sites d'occasions 2ememain.be ou Ebay, le site françaisRakuten ou encore la Marketplace de Facebook. Attention, sur le réseau social, la discrétion ne sera peut-être pas assurée... et votre beau-frère pourrait vous prendre en flagrant délit de revente de son cadeau. Une autre solution moins rémunératrice mais plus altruiste est de faire don à une association.

