Si la Belgique reste le deuxième pays à utiliser le plus de matériaux issus de déchets recyclés en Europe, forcé de constater que la pandémie a engendré un baisse général de ces derniers.

Le recyclage est un maillon important de la transition écologique et pour la protection de l'environnement. Les déchets recyclés font partie d'une économie circulaire qui évite de polluer davantage la nature, déjà fortement impactée par leur rejet.

Bien que la protection de l'environnement semble être de plus en plus présente dans notre quotidien, nous avons utilisé moins de produits issus de déchets recyclés l'an dernier. Malgré tout, la Belgique reste le deuxième pays à utiliser le plus de matériaux issus du recyclage, selon les derniers chiffres d'Eurostat.

La pandémie a fait du mal au recyclage

En 2021, la part des matériaux provenant de déchets recyclés - appelée le taux de circularité - a atteint 11,7%. Cela signifie que près de 12% des objets utilisés dans notre quotidien provenaient de déchets recyclés.

Par rapport à 2020, ce taux de circularité a diminué de 0,1 point de pourcentage (pp). Si une hausse s'était pourtant maintenue depuis de 2004 (8,3%) jusqu'à 2019 (12%), forcé de constater que la pandémie de Covid a fait diminuer ce chiffre, passant à 11,8% en 2020, puis 11,7% en 2021.

A la faveur de produits à usage unique, notamment les masques et les gants, le recyclage a donc été mis de côté ces deux dernières années.

La Belgique derrière les Pays-Bas

En 2021, le taux de circularité était le plus élevé aux Pays-Bas, avec 34% de produits issus de déchets recyclés. Ils sont suivis de la Belgique, avec 21%, et de la France, avec 20%.

De l'autre côté, le taux de circularité le plus bas a été enregistré en Roumanie avec seulement 1%, suivie de la Finlande et de l'Irlande, 2% chacun. Les experts d'Eurostat précisent que les différences de taux de circularité entre les États membres sont basées non seulement sur la quantité de recyclage de chaque pays, mais aussi sur des facteurs structurels des économies nationales.

En fonction du type de matériau, le taux de circularité a présenté quelques différences mineures. Le taux de circularité pour la biomasse (matière organique d'origine végétale et animale) était de 20% (+0,4 pp par rapport à 2020). Pour les minéraux non métalliques, ce chiffre était de 14% (pas de changement comparé à 2020), pour les matériaux d'énergie fossile, de 3% (-0,1 pp) et pour les minerais métalliques, de 23% (-1,0 pp). Ce sont donc sur ces deux derniers que le recyclage a moins bien fonctionné.

