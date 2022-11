Trois structures unissent leurs forces pour accroître la durabilité dans le secteur des soins de santé en Belgique. A terme, le projet collaboratif VinylPlus Med devrait permettre d'éviter l'émission de 2.000 tonnes de CO2 par an grâce au recyclage des déchets médicaux.

En Belgique, le secteur des soins de santé représente 5,5% de notre empreinte carbone. Les dispositifs médicaux en plastique à usage unique comptent pour une bonne part dans cette empreinte. Le PVC est en effet le matériau le plus couramment utilisé dans les équipements à destination des hôpitaux, tels les masques à oxygène et d'anesthésie, les tubes, les poches de perfusion et de dialyse, etc. En 2020, ces équipements représentaient ensemble 9.900 tonnes de déchets, dont pas moins de 84% ont fini à l'incinérateur.

Notre pays s'est engagé à faire des soins de santé un secteur "sans carbone" d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, des solutions et des initiatives innovantes sont nécessaires. Un bon exemple est le projet VinylPlus Med, qui recycle les déchets médicaux sans risque (DMSR) en produits utiles à destination des hôpitaux, par exemple des revêtements muraux et de sol et du matériel de réadaptation. Leurs vertus sont innombrables: ils sont hygiéniques, durables, indéformables, absorbent les chocs et résistent aux produits chimiques.

VinylPlus Med est un projet commun, fruit de la collaboration du transformateur de déchets Renewi, de l'entreprise de recyclage des plastiques Raff Plastics et de VinylPlus, programme européen de développement durable de l'industrie du PVC. Renewi fournit les conteneurs de collecte et garantit le respect des procédures. Raff Plastics se charge, entre autres, du tri, du recyclage et des contrôles de qualité et de traçabilité. VinylPlus coordonne le projet, fournit du matériel de collecte et d'information, assure la formation et l'encadrement du personnel hospitalier et apporte un financement.

"Les DMSR sont essentiellement constitués de matériaux utilisés une seule fois, sans avoir été mis en contact direct avec le patient, ou qui n'ont été en contact avec un patient non infectieux que pendant une courte période, explique Dries De Pauw, directeur du marketing et des ventes chez Renewi. Ils sont généralement composés d'une seule couche de PVC, ce qui facilite les opérations de recyclage mécanique, respectueux de l'environnement. De plus, le PVC est un plastique qui peut être recyclé huit à dix fois sans perte de qualité."

Participation libre

La transformation des DMSR en produits de valeur permet d'éviter les coûts économiques et écologiques dus à l'incinération. Elle économise des matières premières et de l'énergie fossile, et réduit les coûts environnementaux liés à la production de matières premières pour produire l'équipement à destination des hôpitaux. Grâce à un tri et un recyclage optimaux, ces derniers peuvent donc réduire considérablement leur impact. En outre, ils économisent entre 200 et 300 euros par tonne de déchets à évacuer, puisque leur participation à VinylPlus Med est gratuite.

Le projet est actuellement en phase de démarrage. "La collecte a déjà lieu aujourd'hui dans huit hôpitaux de Bruxelles et de Wallonie, et 33 autres hôpitaux ont manifesté leur intérêt, explique Dries De Pauw. Nous avons également l'intention de déployer VinylPlus Med en Flandre, car le projet vise tous les hôpitaux belges. A terme, nous espérons être en mesure de recycler 1.000 tonnes par an, ce qui réduira de 2.000 tonnes les émissions annuelles de CO2 du secteur des soins de santé de notre pays."

