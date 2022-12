Avec la guerre en Ukraine et la baisse des importations de gaz et d'électricité, l'énergie nucléaire connaît depuis quelques mois un retour en grâce dans de nombreux pays européens.

Par la force des choses, et d'une guerre qui prive l'Europe d'énergie, le nucléaire est désormais vu par les pays européens comme le moyen d'atteindre l'indépendance énergétique sans rallumer davantage de centrales à charbon. Une alternative à la pénurie de gaz et d'électricité de leur principal fournisseur, la Russie, sur qui l'Europe ne peut désormais plus compter.

L'Agence internationale de l'énergie (IEA) révélait vendredi dernier que l'Europe était en passe "d'augmenter sa consommation de charbon pour la deuxième année consécutive" à plus de 6% par rapport à 2021. Une consommation qui atteindrait ainsi " un niveau record " à 478 mégatonnes, notamment causé par l'Allemagne et la Pologne. Cependant, toujours selon l'IEA, cette augmentation devrait être temporaire et baisser à partir de 2024. A condition donc que des solutions de remplacement puissent être trouvées ...Ces derniers mois, les pays européens ont donc cherché à augmenter leur production d'énergie nucléaire. Ainsi, selon les chiffres d'Eurostat, en 2021, les treize États membres de l'Union européenne qui produisent de l'électricité d'origine nucléaire ont généré 731 701 gigawattheures (GWh). Soit une augmentation de 7% par rapport à 2020. Le nucléaire représente ainsi plus de 25% de la production totale d'électricité de l'UE. Sans grande surprise, le plus grand producteur d'électricité nucléaire de l'Union en 2021 était la France. Le pays représente plus de la moitié de la production, soit 52%. Il est suivi de son voisin allemand, mais avec un chiffre bien en deçà, puisque le pays ne représente que 9% de la production d'énergie nucléaire de l'UE. Vient ensuite l'Espagne avec 8%, puis la Suède et la Belgique avec 7%. Cette dernière est donc le cinquième plus grand producteur d'énergie nucléaire de l'UE (la Suède produisant quelques gigawatts de plus). Ces cinq pays ont donc représenté ensemble plus de 83% de la quantité totale d'électricité produite dans les installations nucléaires de l'UE. A la vue de ces chiffres, il est donc peu étonnant que la France soit l'un des principaux artisans de la promotion de l'énergie nucléaire en Europe. Ce qui semble en partie fonctionner, de nombreux pays européens optant pour l'atome.En Slovaquie, la toute nouvelle centrale nucléaire de Mochovce a vu le jour, même si sa mise en production a été retardée en raison d'un défaut technique. En Suède, la coalition de droite au pouvoir a signé un accord pro-nucléaire avec un investissement de 400 milliards de couronnes suédoises (36 milliards d'euros) pour de nouvelles centrales nucléaires. La Pologne, qui a dû ralentir la fermeture de ses mines de charbon avec la guerre en Ukraine, devrait inaugurer sa première centrale nucléaire en 2033.Au niveau national, la France est restée l'État membre le plus dépendant de l'électricité nucléaire, qui représentait 69% de toute l'électricité produite dans le pays en 2021. Les deux autres États membres de l'UE dont plus de la moitié de l'électricité est produite dans des centrales nucléaires étaient la Slovaquie avec 52%, et la Belgique avec 51%. Parmi les moins dépendants, on retrouve les Pays-Bas avec seulement 3%, l'Allemagne avec 12%, et la Roumanie avec 19 %.La sortie du nucléaire, qui était envisagée dans certains pays européens, fait aujourd'hui grand débat. En Belgique, le sujet avait été l'objet d'un vif échange fin octobre à la télévision flamande et sur les réseaux sociaux. En Allemagne, les Verts ont été obligés de reculer et ont voté en faveur de la prolongation de la durée de fonctionnement des centrales allemandes jusqu'en avril 2023.