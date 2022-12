En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes concernant la crise économique et énergétique. Malgré la remontée des taux, est-ce encore le bon moment de racheter son prêt hypothécaire ? Peut-on réaliser des économies de la sorte?

Sur le fond, le principe est simple : les taux d'intérêt actuels sont plus bas que ceux qui étaient en vigueur au moment où vous avez contracté votre emprunt hypothécaire. Vous racheter donc votre prêt afin de bénéficier de ces taux plus avantageux. Sur la forme, les taux sont en train de remonter, donc est-ce encore aussi avantageux qu'il y a quelque temps ?

Fin octobre 2022, Aurore Vanstappen, de chez We Invest, nous confiait : "C'est vrai que les taux des crédits hypothécaires sont remontés par rapport aux taux extrêmement bas que nous avons connus il y a quelques années de cela, et que cette remontée peut faire peur. Si on compare les taux de janvier 2022, à ceux en vigueur actuellement, on constate une augmentation, mais dans des proportions tout à fait acceptables. Il faut se dire qu'un taux de 3% voire 3,5% n'est pas un mauvais taux. De plus, personne ne peut prédire quel sera le taux en application dans quelques années. Il sera peut-être plus bas qu'actuellement, et l'acheteur d'aujourd'hui pourra refinancer son emprunt afin de diminuer le montant de son remboursement."

Car même si la remontée des taux fait peur, il faut bien avouer qu'ils sont encore fort bas si on les compare à ceux en vigueur il y a une vingtaine d'années. "Ainsi, en 2001, un prêt à taux fixe de 20 ans et d'une quotité de max 80% se négociait aux alentours de 6%, soit deux fois plus cher qu'aujourd'hui" souligne le magazine des consommateurs Test-Achats.

De plus, il faut mettre la remontée des taux actuels en perspective avec la flambée de l'inflation que nous connaissons actuellement. Pour Test-Achats, "les taux d'intérêt des prêts hypothécaires sont en réalité fortement négatifs, ce qui est assez exceptionnel. Avec une inflation d'environ 10%, un taux d'intérêt annoncé de 3% correspond à un taux d'intérêt réel de -7%. Et si l'inflation retombe à, mettons, 3%, le coût réel d'un prêt hypothécaire à taux fixe de 3% sur 20 ans (hypothèse : quotité max 80 %) sera égal à 0%."

Maîtres-mots : "comparaison" et "négociation"

De manière générale, les candidats à cette solution devront prendre leur bâton de pèlerin et se renseigner auprès des banques, comme lors d'une négociation classique d'une demande d'obtention d'un crédit hypothécaire. "Le rachat peut être fait par votre banque actuelle, il s'agit dans ce cas d'un refinancement interne, ou par un autre établissement bancaire. Dans ce deuxième cas, il s'agit d'un refinancement externe" précise le site de Credafin.

Enfin, Credafin attire l'attention des candidats que, pour que ce rachat soit avantageux, "il faut au moins 1% entre le taux de votre ancien crédit et le nouveau".

Si votre emprunt immobilier est récent et que vous avez bénéficié des taux extrêmement bas qui étaient d'application il y a encore peu, il ne sera sans doute pas ou peu avantageux de le refinancer. Par contre un refinancement de votre crédit hypothécaire pourrait être une bonne chose si vous avez contracté votre prêt il y a plusieurs années déjà.

Sur le fond, le principe est simple : les taux d'intérêt actuels sont plus bas que ceux qui étaient en vigueur au moment où vous avez contracté votre emprunt hypothécaire. Vous racheter donc votre prêt afin de bénéficier de ces taux plus avantageux. Sur la forme, les taux sont en train de remonter, donc est-ce encore aussi avantageux qu'il y a quelque temps ? Fin octobre 2022, Aurore Vanstappen, de chez We Invest, nous confiait : "C'est vrai que les taux des crédits hypothécaires sont remontés par rapport aux taux extrêmement bas que nous avons connus il y a quelques années de cela, et que cette remontée peut faire peur. Si on compare les taux de janvier 2022, à ceux en vigueur actuellement, on constate une augmentation, mais dans des proportions tout à fait acceptables. Il faut se dire qu'un taux de 3% voire 3,5% n'est pas un mauvais taux. De plus, personne ne peut prédire quel sera le taux en application dans quelques années. Il sera peut-être plus bas qu'actuellement, et l'acheteur d'aujourd'hui pourra refinancer son emprunt afin de diminuer le montant de son remboursement."Car même si la remontée des taux fait peur, il faut bien avouer qu'ils sont encore fort bas si on les compare à ceux en vigueur il y a une vingtaine d'années. "Ainsi, en 2001, un prêt à taux fixe de 20 ans et d'une quotité de max 80% se négociait aux alentours de 6%, soit deux fois plus cher qu'aujourd'hui" souligne le magazine des consommateurs Test-Achats. De plus, il faut mettre la remontée des taux actuels en perspective avec la flambée de l'inflation que nous connaissons actuellement. Pour Test-Achats, "les taux d'intérêt des prêts hypothécaires sont en réalité fortement négatifs, ce qui est assez exceptionnel. Avec une inflation d'environ 10%, un taux d'intérêt annoncé de 3% correspond à un taux d'intérêt réel de -7%. Et si l'inflation retombe à, mettons, 3%, le coût réel d'un prêt hypothécaire à taux fixe de 3% sur 20 ans (hypothèse : quotité max 80 %) sera égal à 0%." Maîtres-mots : "comparaison" et "négociation"De manière générale, les candidats à cette solution devront prendre leur bâton de pèlerin et se renseigner auprès des banques, comme lors d'une négociation classique d'une demande d'obtention d'un crédit hypothécaire. "Le rachat peut être fait par votre banque actuelle, il s'agit dans ce cas d'un refinancement interne, ou par un autre établissement bancaire. Dans ce deuxième cas, il s'agit d'un refinancement externe" précise le site de Credafin.Enfin, Credafin attire l'attention des candidats que, pour que ce rachat soit avantageux, "il faut au moins 1% entre le taux de votre ancien crédit et le nouveau". Si votre emprunt immobilier est récent et que vous avez bénéficié des taux extrêmement bas qui étaient d'application il y a encore peu, il ne sera sans doute pas ou peu avantageux de le refinancer. Par contre un refinancement de votre crédit hypothécaire pourrait être une bonne chose si vous avez contracté votre prêt il y a plusieurs années déjà.