L'écosystème numérique namurois comptera un nouvel élément le 1er décembre. Trakk, le hub créatif local, prendra son véritable départ en s'installant dans un nouveau bâtiment qui doit faire office de lieu de rassemblement pour une communauté avide d'innovations. Start-up, "fablab" et coworking sont au programme. Un espace qui se veut novateur à l'échelle wallonne.

Les basketteurs qui y alignaient il y a encore quelques années les paniers à trois points et autres lay-up en seraient tombés du banc de touche. Difficile de reconnaître aujourd'hui l'ancien hall omnisport de l'Université de Namur construit par l'architecte Roger Bastin quand on se balade sur le chantier du futur hub créatif namurois Trakk. Seules les quelques coursives qui ont été maintenues permettent de se rappeler qu'il fut un temps où les supporters locaux haranguaient leurs protégés du haut de la salle. " Pour le clin d'oeil et le souvenir, j'aurais souhaité garder le tableau d'affichage mais il a été jeté par les ouvriers ", regrette Elisabeth Bois d'Enghien, l'une des pilotes du projet Trakk.

