La première phase du futur éco-quartier Rives Ardentes, situé sur le site de Coronmeuse à Liège, est lancée.

La construction a démarré début 2021 et la commercialisation début mars. D'ici fin 2022, on y retrouvera les 200 premiers logements (159 appartements et 41 maisons) et une vingtaine de surfaces commerciales. Au total, 1.325 logements seront construits en une décennie sur ce site de 25 ha dédié à la mobilité douce (parking en sous-sol). Outre des appartements et des maisons individuelles, on y retrouvera également du cohousing, des maisons kangourous, des bureaux, une maison de repos, un hôtel, des commerces, une marina et sa capitainerie, et des espaces verts. Le consortium Neo Legia, qui pilote ce projet, rassemble les développeurs Blaton, Jan De Nul Group et Willemen Groep. Ils souhaitent en faire un quartier modèle en Europe.