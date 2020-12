Le premier permis de l'écoquartier Rives Ardentes (1.325 logements) vient d'être octroyé par le fonctionnaire délégué au consortium NeoLegia (Jan De Nul, CIT Blaton et Willemen).

Le permis concerne 200 maisons et appartements, des commerces, 396 parkings souterrains et surtout tous les espaces publics de ce site de 25 ha situé sur la presqu'île de Coronmeuse. Les travaux débuteront mi-2021 alors que les premiers logements sont attendus en 2023. Rappelons que cet écoquartier se veut un modèle du genre. Aucune voiture ne circulera sur le site et la mobilité douce sera mise en avant. Différentes typologies d'habitat sont prévues de même que du bureau, de l'horeca, des commerces et des résidences-services. Des passerelles permettront de relier le site au quai de Coronmeuse et le port de plaisance sera également réhabilité. L'investissement s'élève à plus de 315 millions d'euros.