Avec un prix moyen de 3.350 euros/m2 pour les appartements neufs, le Brabant flamand se positionne comme la deuxième province la plus chère du nord du pays, après la Flandre-Occidentale (3.425 euros/m2).

Au cours des six derniers mois, le prix moyen d'un appartement neuf dans le Brabant flamand a augmenté de 4%. Les chiffres du bureau d'expertise de Crombrugghe & Partners font part d'une fourchette de prix allant de 2.950 euros/m2 dans l'est de la province à 4.275 euros/m2 à Louvain. Dans la ville de Louvain, l'augmentation des prix sur six mois a été limitée à 1%. En périphérie de la cité, l'augmentation est plus prononcée: +4% pour atteindre 3.575 euros/m2. A un peu plus long terme - cinq ans -, les prix du ring (+ 27,5%) augmentent également plus rapidement qu'en ville (+ 18%).Le bureau de Crombugghe & Partners a noté des baisses de prix dans deux sous-marchés. Dans la région de Hal, le prix moyen a légèrement fléchi d'un demi pour cent pour atteindre 3.150 euros/m2. Dans la région de Zaventem, le prix moyen a également diminué d'un demi-pour cent pour atteindre 3.225 euros/m2.