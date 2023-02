Quelque 30.00 pompes à chaleur, toutes technologies confondues, ont été installées en Belgique l'an dernier, ce qui représente une croissance "sans précédent" dans notre pays, selon l'ATTB, l'association belge des fournisseurs d'équipements de chauffage, qui parle d'un "doublement sur un an".

L'ATTB relève également "une belle augmentation de presque 20.000 mètres carrés de capteurs solaires pour les chauffe-eau solaires et un triplement pour les chauffe-eau thermodynamiques avec presque 30.000 unités".

Cette accélération de la transition énergétique s'explique notamment par la guerre en Ukraine, la fin des importations européennes de gaz et de pétrole russes et la flambée des prix de l'énergie l'an dernier. Le secteur du chauffage s'attend à ce que ces tendances se poursuivent à l'avenir.

"Cette croissance cannibalise partiellement d'autres technologies. Ainsi, le déclin des chaudières à mazout qui était attendu depuis pas mal de temps est maintenant estimé à -4%. Bien entendu, l'explication est aussi à chercher dans l'interdiction de l'installation de chaudières à mazout en Flandre (ou seulement dans des cas très exceptionnels). Mais les chaudières à gaz ont également connu une légère baisse", constate encore l'ATTB.

Cette dernière plaide pour un cadre réglementaire "stable et inspirant, par exemple, à la hauteur des ambitions européennes". "Mais nos autorités compétentes ne savent apparemment toujours pas quelle direction prendre pour le chauffage de nos bâtiments", déplore le secteur du chauffage, qui souligne le chantier titanesque de rénovation du bâti attendu en Belgique dans les prochaines années/décennies. Pour accélérer le mouvement, l'ATTB demande "de toute urgence" aux autorités d'augmenter les subventions pour les investissements à haut rendement énergétique.

Enfin, le secteur du chauffage estime que "la méthode la plus rapide" pour économiser l'énergie est de remplacer toutes les chaudières sans condensation, "qui sont encore environ deux millions".

