Trop nombreux encore sont les Belges qui achètent une résidence secondaire à l'étranger sur un coup de tête : en vacances dans le sud, ils croient être tombés sur le pied-à-terre de leurs rêves et s'engagent les yeux fermés. Dans ces conditions, le rêve pourrait bien se transformer en cauchemar.

1. Ne croyez pas que les choses se passent là-bas (presque) comme ici

Compte tenu des énormes progrès en matière de mobilité, les pays du sud nous paraissent de plus en plus familiers. Pour nombre d'entre nous, ils sont même une sorte de deuxième foyer, ce qui nous incite souvent à croire que la législation y est plus ou moins identique à celle en vigueur en Belgique. C'est une erreur, surtout en ce qui concerne la fiscalité. La plupart des constructions fiscales et patrimoniales auxquelles nous sommes habitués - pour ne citer qu'elles - n'ont pas cours dans ces Etats. Le rôle du notaire peut, lui aussi, être radicalement différent. C'est notamment le cas dans la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal), où il s'avère purement formaliste.

...