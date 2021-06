C'est une nouvelle importante dans le monde immobilier belge.

Leasinvest finalise un rapprochement avec Extensa Group et annonce renoncer à son statut de SIR. Une évolution rendue possible par le fait qu'Ackermans & van Haaren détient 30,1% de Leasinvest et 100% d'Extensa. Ce dernier sera intégré dans un Leasinvest 2.0. Sa structure se rapprochera donc désormais de grands groupes tel...

Leasinvest finalise un rapprochement avec Extensa Group et annonce renoncer à son statut de SIR. Une évolution rendue possible par le fait qu'Ackermans & van Haaren détient 30,1% de Leasinvest et 100% d'Extensa. Ce dernier sera intégré dans un Leasinvest 2.0. Sa structure se rapprochera donc désormais de grands groupes tels qu'Immobel ou Atenor, également acteurs immobiliers mixtes cotés en Bourse, qui investissent d'une part dans l'immobilier et qui, d'autre part, développent de l'immobilier afin de le vendre ou de le détenir en portefeuille. Pour rappel, Leasinvest est un investisseur immobilier actif dans le secteur des bureaux et retail en Belgique, au grand-duché de Luxembourg et en Autriche. Extensa est de son côté spécialisé dans les développements urbains à usage mixte (Tour & Taxis et Cloche d'Or à Luxembourg). Avec ce rapprochement, la société veut combiner des revenus locatifs récurrents avec des plus- values attractives. La nouvelle structure disposera d'un bilan consolidé d'environ 1,9 milliard d'euros avec des capitaux propres de plus de 800 millions. Le portefeuille d'investissement de ces deux acteurs sera principalement constitué de bureaux (47%) et de retail (39%). "Leasinvest 2.0 devient un acteur immobilier avec une position unique de marché qui combine " the best of both worlds": des revenus locatifs récurrents provenant d'investissements immobiliers et un potentiel de plus-value dans le cadre de ses activités de développement", explique Michel Van Geyte, CEO de Leasinvest.