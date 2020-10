La fréquentation des centres commerciaux n'a baissé que de 6% sur les huit premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué vendredi Wereldhave Belgium qui détient notamment les centres commerciaux Ring Shopping à Courtrai, Shopping 1 à Genk, Shopping Belle-Île à Liège, Shopping Bastions à Tournai et Shopping Nivelles.

Après des mois records en janvier et février, les centres commerciaux avaient connu ensuite un très net recul en raison de la crise sanitaire. La reprise après le confinement avait même été très timide en mai. Mais les choses semblent s'arranger et les visiteurs étaient même 3% de plus en août qu'en juillet. Depuis juin, la hausse est de 8%, "et ce en dépit des mesures plus strictes qui ont été imposées cet été (comme faire son shopping seul, le port obligatoire du masque et le report des soldes au mois d'août)".

Les commerçants nourrissent de fortes attentes pour les mois à venir. Tout en restant prudente, Wereldhave Belgium table sur une poursuite de l'augmentation du nombre de visiteurs.

L'exploitant a mis en ligne des indicateurs reprenant le taux de fréquentation sur les sites internet des centres commerciaux. "Ceci permettra aux clients de s'informer sur les périodes plus calmes avant de programmer un moment shopping dans les centres commerciaux."

Outre une hausse du nombre de visiteurs, la société gérant les centres commerciaux observe davantage d'ouvertures que de fermetures de magasins au sein des centres commerciaux.

Après des mois records en janvier et février, les centres commerciaux avaient connu ensuite un très net recul en raison de la crise sanitaire. La reprise après le confinement avait même été très timide en mai. Mais les choses semblent s'arranger et les visiteurs étaient même 3% de plus en août qu'en juillet. Depuis juin, la hausse est de 8%, "et ce en dépit des mesures plus strictes qui ont été imposées cet été (comme faire son shopping seul, le port obligatoire du masque et le report des soldes au mois d'août)". Les commerçants nourrissent de fortes attentes pour les mois à venir. Tout en restant prudente, Wereldhave Belgium table sur une poursuite de l'augmentation du nombre de visiteurs. L'exploitant a mis en ligne des indicateurs reprenant le taux de fréquentation sur les sites internet des centres commerciaux. "Ceci permettra aux clients de s'informer sur les périodes plus calmes avant de programmer un moment shopping dans les centres commerciaux." Outre une hausse du nombre de visiteurs, la société gérant les centres commerciaux observe davantage d'ouvertures que de fermetures de magasins au sein des centres commerciaux.