Le logiciel Izix lancé par BePark permet aux propriétaires immobiliers de résoudre le déficit de places de parking auquel ils font face dans leur immeuble de bureau. A l'heure du télétravail, cette dématérialisation du stationnement doit optimaliser la gestion des emplacements. Une nouvelle offre qui devrait booster les revenus de BePark.

Le compte à rebours est lancé pour les places de parking situées en voirie. La plupart des villes veulent diminuer leur présence voire les faire disparaître. Les grandes cités flamandes ont déjà actionné le levier. Bruxelles va suivre avec la suppression de 65.000 places d'ici 2030 et des villes comme Charleroi et Liège prennent la même direction. Des évolutions qui vont profondément compliquer la vie des automobilistes. Et qui vont surtout rendre les places de parking hors voirie de plus en plus précieuses.

Et c'est ici qu'Izix, filiale du gestionnaire de parking BePark, entre en jeu. Son logiciel lancé il y a quelques mois doit permettre de réinventer la manière de gérer les places de parking des entreprises. "Une société ne peut plus gérer son parking comme auparavant, lance Julien Vandeleene, CEO et fondateur de BePark. Ce n'est plus possible d'attribuer une place fixe de stationnement à tous les cadres et de voir ces places vides la plupart du temps. Avec le télétravail, ce modèle doit être beaucoup plus flexible et optimisé. Toutes les places doivent aujourd'hui être rentabilisées au maximum. Avec deux jours de télétravail en moyenne, cela ne sert à rien d'avoir 50% de places libres chaque jour." Si BePark vise à valoriser les places de parking inexploitées d'un immeuble, le tout piloté depuis son smartphone, Izix travaille dans l'autre sens en s'occupant spécifiquement des problématiques de sous-capacité rencontrées par les propriétaires immobiliers. Son logiciel de gestion de parking permet de concevoir des politiques de stationnement adaptées aux besoins des utilisateurs, d'augmenter la disponibilité des parkings grâce au vaste réseau de partenaires de BePark et de commercialiser les espaces sous-utilisés par l'intermédiaire de locataires externes. "Le parking a toujours été considéré comme un sous-produit d'un immeuble, relève Dorian de Broqueville, directeur général d'Izix. Or, vu les nouveaux besoins, il doit être complètement intégré dans les services que peut offrir un bâtiment de bureau. Izix est un outil qui permet d'intégrer le parking dans la gestion intelligente d'un bâtiment." Ce logiciel est en fait un premier pas des entreprises vers la mobilité du futur. Il permet d'établir une vraie politique de stationnement, chaque entreprise déterminant ses propres règles et ses avantages, chaque employé gérant la réservation de sa place de parking via l'application ou la plateforme web Izix. "La personnalisation de la stratégie de stationnement des entreprises est très large, fait remarquer Dorian de Broqueville. L'accès est en fait déterminé en fonction des besoins spécifiques de chacun, par exemple en respectant le principe du 'premier arrivé, premier servi', en mettant aussi des règles d'accès prioritaire par rapport à l'ancienneté, le score de mobilité, le covoiturage, etc."Le logiciel Izix est aujourd'hui déployé dans près de 200 bâtiments à Belgique, au Luxembourg et en France. De nombreux acteurs immobiliers utilisent ce service, dont notamment le propriétaire et développeur Befimmo, une des premières sociétés à avoir fait appel à Izix. Son parc immobilier est essentiellement situé aux abords des grandes gares belges (Triomphe, Quatuor, Central Gate, Paradis Express). "Si notre stratégie vise à favoriser les déplacements en train, la question de la gestion des places de parking - obligatoirement présentes dans tout projet immobilier - est très vite devenue une problématique majeure, explique Cédric Mali, chief commercial officer chez Befimmo. Il y avait une volonté de gérer cette carence de parkings. Cela passait par une mutualisation de toutes les places auparavant. Nos parkings étaient loin d'être remplis mais chaque place était attribuée à un employé. Nous n'avons pas vocation à gérer ce volet. L'idée d'Izix a donc été de dématérialiser les places de parking pour devenir un service." Befimmo a quitté ses bureaux d'Auderghem l'an dernier pour rejoindre l'immeuble Central Gate, en plein coeur de Bruxelles. Il possédait à l'époque une pléthore de places de parking, offrant cet avantage à tous ses employés. Ce qui n'est plus du tout le cas actuellement, vu le déficit de places. "Cette situation nous a obligés à déterminer un vrai plan de mobilité pour toute l'entreprise, poursuit Cédric Mali. Si on ne peut plus offrir de place de parking à nos collaborateurs, il faut leur proposer d'autres solutions pour venir au bureau: que ce soit un parking vélo, un abonnement de train ou autre. Un plan de stationnement efficace implique la possibilité pour les personnes de planifier leurs déplacements à l'avance. Savoir si un parking sera disponible pour eux ou non les conduira à prendre de meilleures décisions en matière de mobilité. C'est à cela que sert notre système de réservation configurable. Cette nouvelle stratégie nous a permis de donner une place de parking à des gens qui n'y avaient pas droit auparavant. Notamment lors de journées où l'affluence est moindre dans les bureaux ou pour une femme enceinte pendant une période précise." Les datas permettent également d'analyser précisément tous les flux et les usages. Et d'affiner les choix de chacun. La gestion est automatisée et les ouvertures de barrières se font via une appli et un lecteur de plaques. "Le parking est la porte d'entrée d'une entreprise, estime Dorian de Broqueville. Aujourd'hui, un propriétaire comme Befimmo ne loue plus des mètres carrés mais des services. Et le parking en est un. Notre solution s'applique également dans les immeubles où il y a plusieurs locataires. Izix permet de mieux gérer la diminution à venir des places de parking en voirie." Izix dégage ses revenus via la maintenance des infrastructures hardware et un système de licence. "Ses perspectives de développement sont énormes, se réjouit Julien Vandeleene. Elles concentrent d'ailleurs toute notre attention pour le moment. Vingt-cinq personnes travaillent sur ce logiciel. A la fin de l'année, nous serons le double. Notre financement est en tout cas sécurisé jusque mi-2024." Le fondateur et CEO de BePark entend aussi surtout profiter de l'avènement de la voiture électrique pour dynamiser ses revenus. "L'accélération de l'électrification du parc automobile demande une gestion plus pointue de l'espace et de l'accès. Les solutions digitales avancées par Izix nous aideront à proposer une expérience utilisateur optimale et un parcours client simplifié."