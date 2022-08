La hausse des coûts de construction couplée à la hausse des taux sème l'incertitude sur les prix de vente des logements neufs en Europe. Le constructeur wallon aurait-il trouvé la solution?

L'annonce vise à rassurer des candidats acquéreurs emplis de doutes : Thomas & Piron (T&P) a précisé ce mardi qu'il garantissait à nouveau un prix fixe à ses clients désireux d'acheter une maison ou un appartement neuf.Il faut dire que l'incertitude a guidé les derniers mois du promoteur-constructeur wallon. Vu les hausses de prix des matériaux de construction et les retards dans les livraisons constatés depuis la guerre en Ukraine, T&P a dans un premier temps augmenté ses tarifs avant d'activer au fil des mois une variable d'ajustement dans les devis et chantiers en cours. Une mesure obligatoire mais clairement peu attractive. "L'augmentation des prix que nous avons subie il y a quelques mois était imprévisible et son importance a surpris l'ensemble du secteur, lance François Piron, administrateur délégué de T&P. La taille de notre groupe et notre statut de leader nous permettent désormais d'assumer les risques encourus en garantissant cette fixité du prix." Pour diminuer sa dépendance aux fluctuations des prix des matériaux, Thomas & Piron a surtout anticipé l'achat de matières premières et augmenté sa capacité de stockage, ce que peu d'autres promoteurs peuvent se permettre.Demande en baisse dans toute l'EuropeCette situation illustre en tout cas bien l'épais brouillard dans lequel est plongé aujourd'hui l'immobilier neuf en Belgique. L'offre s'est complétement vidée. Il n'y a d'ailleurs jamais eu si peu d'appartements mis en vente à Bruxelles, en Brabant wallon et au Luxembourg. L'incertitude autour des prix de même que les hausses de taux hypothécaires sèment clairement le doute dans la tête des acquéreurs-occupants. Seuls certains investisseurs semblent moins frileux. Les promoteurs sont logés à la même enseigne : certains reportent la commercialisation de leurs appartements en attendant des jours meilleurs alors que d'autres n'activent même pas leur permis, vu les devis remis par les entreprises générales de construction. Les uns et les autres sont prêts à rogner sur ses marges bénéficiaires mais ils sont loin d'être la majorité.Un récent rapport de Standard & Poor's confirme par ailleurs que cette situation s'étend à toute l'Europe. "La hausse des taux d'intérêt et l'affaiblissement du pouvoir d'achat risquent de réduire la demande de logements neufs en Europe, affirme S&P. L'augmentation des coûts de construction, la pénurie de main-d'oeuvre, la rareté des terrains et les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuent d'entraver la livraison d'unités résidentielles." Selon S&P, les constructeurs et les promoteurs immobiliers européens verront probablement leurs revenus et leurs marges de plus en plus sous pression car ils pourraient avoir du mal à répercuter les augmentations de coûts sur les clients, même si l'essentiel de l'impact ne se fera sentir qu'en 2023. La plupart des observateurs belges estiment par ailleurs qu'une hausse de l'offre n'est pas attendue avant 2024.