Le marché louvaniste du bâti neuf a du retard à rattraper. La ville estudiantine était témoin d'un tassement des prix en avril dernier.

Les derniers chiffres du bureau d'expertise immobilière de Crombrugghe & Partners font aujourd'hui état d'un recul de 1,8% à Louvain. Le prix moyen demandé pour un nouvel appartement de 80 m2 à Louvain est actuellement de 328.000 euros, soit 4.100 euros/m2. En banlieue également, les prix suivent une courbe descendante: - 2,6% pour atteindre un prix moyen de 3.165 euros/m2. Malgré cela, les prix ont toujours le vent en poupe au niveau provincial. Au cours des six derniers mois, le prix moyen a grimpé de 2,5% à 3.225 euros/m2, ce qui fait du Brabant flamand l'un des marchés les plus onéreux pour ce qui est des appartements neufs. Seuls Bruxelles (3.869 euros/ m2) et la Flandre-Occidentale (3.325 euros/ m2, côte comprise) affichent des prix supérieurs. Le Brabant wallon, province voisine, est également onéreux. La région de Zaventem affiche la plus forte avancée de toute la province sur six mois (+ 11,5% à 3450 euros/ m2) et sur cinq ans (+ 42,5%).