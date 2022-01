Le groupe immobilier Dewaele et Troostwijk s'associent pour créer une plateforme d'enchères en ligne. Ce projet commun se concentre sur la vente de biens immobiliers provenant de faillites, de saisies bancaires et de marchés publics.

Avant la création de la joint-venture, Troostwijk et Dewaele avaient déjà travaillé ensemble sur quelques dossiers. En s'associant derrière une plateforme d'enchères en ligne, ils veulent offrir une alternative à la vente de biens immobiliers via un notaire.

"La vente d'un bien immobilier issu d'une faillite ou d'une saisie bancaire nécessite souvent une procédure d'enchère en raison de l'autorisation légale nécessaire, qui requiert la plupart du temps l'intervention d'un notaire", explique Sofie Spriet, CEO de Dewaele Vastgoed.

"Cependant, un notaire ne dispose pas toujours des connaissances techniques et commerciales nécessaires à la commercialisation de ce type de biens, ni du réseau de candidats acheteurs potentiels. Ils ne parviennent donc pas toujours à obtenir un prix correct pour le bien vendu. Notre coopération stratégique permet de combiner cette connaissance de l'immobilier commercial et l'objectivation du processus de vente par le biais d'une plateforme d'enchères", déclare Sofie Spriet.

Ce nouveau partenariat offre à Dewaele Vastgoed, le plus grand groupe immobilier indépendant de notre pays, un accès à un nouveau groupe cible : les fiduciaires, les administrateurs et les autorités locales. Troostwijk, qui fait partie de la plateforme européenne de vente aux enchères en ligne TB Auctions, a déjà de l'expérience avec ce groupe cible. Pour la maison de vente aux enchères, cette joint-venture s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer sa position en Europe. La maison belge de vente aux enchères en ligne de biens mobiliers Vavato a rejoint TB Auctions à la fin du mois de novembre.

La joint-venture se concentrera d'abord sur la vente de propriétés issues de faillites, de saisies bancaires et de marchés publics, mais des ventes volontaires et des ventes sous tutelle sont également possibles.

Avant la création de la joint-venture, Troostwijk et Dewaele avaient déjà travaillé ensemble sur quelques dossiers. En s'associant derrière une plateforme d'enchères en ligne, ils veulent offrir une alternative à la vente de biens immobiliers via un notaire."La vente d'un bien immobilier issu d'une faillite ou d'une saisie bancaire nécessite souvent une procédure d'enchère en raison de l'autorisation légale nécessaire, qui requiert la plupart du temps l'intervention d'un notaire", explique Sofie Spriet, CEO de Dewaele Vastgoed."Cependant, un notaire ne dispose pas toujours des connaissances techniques et commerciales nécessaires à la commercialisation de ce type de biens, ni du réseau de candidats acheteurs potentiels. Ils ne parviennent donc pas toujours à obtenir un prix correct pour le bien vendu. Notre coopération stratégique permet de combiner cette connaissance de l'immobilier commercial et l'objectivation du processus de vente par le biais d'une plateforme d'enchères", déclare Sofie Spriet.Ce nouveau partenariat offre à Dewaele Vastgoed, le plus grand groupe immobilier indépendant de notre pays, un accès à un nouveau groupe cible : les fiduciaires, les administrateurs et les autorités locales. Troostwijk, qui fait partie de la plateforme européenne de vente aux enchères en ligne TB Auctions, a déjà de l'expérience avec ce groupe cible. Pour la maison de vente aux enchères, cette joint-venture s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer sa position en Europe. La maison belge de vente aux enchères en ligne de biens mobiliers Vavato a rejoint TB Auctions à la fin du mois de novembre.La joint-venture se concentrera d'abord sur la vente de propriétés issues de faillites, de saisies bancaires et de marchés publics, mais des ventes volontaires et des ventes sous tutelle sont également possibles.