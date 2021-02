Le conseil en immobilier d'entreprises CBRE vient de dévoiler les résultats d'une importante enquête effectuée auprès de 54 investisseurs belges et étrangers actifs en Belgique. Ils annoncent espérer investir tous ensemble plus de 9 milliards d'euros en 2021, soit 1,1 milliard de plus que l'an dernier.

Le bureau reste leur secteur favori avec près de la moitié du montant total, devant le résidentiel (1,59 milliard) et la logistique (1,25 milliard). Sans surprise, le retail est laissé de côté (563 millions). La priorité des investisseurs semble de s'orienter dorénavant en priorité vers les investissements sûrs ("Core" et "Core plus") et des stratégies plus risquées ("Value-Add" et "Opportunistic") mais aussi vers une diversification des investissements en fonction des classes d'actifs. Le Covid entraîne en tout cas quelques changements en matière d'investissement. L'enquête de CBRE relève que les investisseurs, qui voient leur appétit du risque diminuer, souhaitent dorénavant sécuriser bien davantage les contrats en incluant des clauses relatives à la pandémie et diversifier les différentes classes d'investissements. Enfin, relevons aussi que tous ces investisseurs craignent une éventuelle récession économique en Europe, ce qui pourrait sérieusement contraindre leurs performances économiques.