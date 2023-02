Quatre toboggans dernier cri et une efficacité énergétique optimale. Aqualibi mène de grands travaux. Coût du projet : 30 millions d'euros.

Fin décembre, le parc aquatique inaugurera une extension de près de 1.000 m2 proposant une nouvelle tour, d'environ 25 mètres de haut, abritant un ensemble de toboggans aquatiques uniques au Benelux. Au programme des réjouissances : compétitions de glissades côte à côte en bouées ou en tapis, tourbillon dans un grand entonnoir et propulsion dans une vague de 18 mètres de haut. Ultérieurement, un jardin tropical extérieur avec espace de détente et de restauration sera aménagé.

Les quatre toboggans dernier cri comportent tous des éléments uniques au Benelux, et même en Europe.

Les travaux prévoient aussi une amélioration de l'efficacité énergique du parc aquatique et la décarbonation des installations en vue du zéro carbone. Le tout pour un budget total de 30 millions d'euros, partagé à 50-50 entre les nouvelles installations de divertissement et la performance énergétique.

Objectif zéro carbone

La première phase de travaux se termine ce 17 février, de manière à permettre aux visiteurs de profiter des vacances de détente du 18 février au 5 mars. Ces premières rénovations portent sur l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, le remplacement du système de chauffage et de ventilation par des systèmes à haute performance, et l'optimisation et l'automatisation du fonctionnement des installations consommatrices d'énergie. Pour parfaire son PEB, un parc de panneaux photovoltaïques d'une superficie de 15.700 m² sera aménagé en juillet au niveau du parking du personnel, multipliant par quatre la production générée par les installations photovoltaïques existantes. L'énergie fournie sera utilisée pour le fonctionnement de l'Aqualibi. Par ailleurs, niveau infrastructures de loisirs, le fameux Zap a déjà été retiré afin de permettre la réalisation d'un passage vers la future tour de 25 mètres.

Une nouvelle installation photovoltaïque de 15.700 m2 viendra compléter les panneaux déjà présents sur le site. © Aqualibi

Aqualibi sera ouvert jusqu'au 27 août 2023 avant de démarrer une deuxième phase de travaux entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2023. Les visiteurs pourront ensuite découvrir les quatre nouveaux toboggans.

1,8 million de visiteurs espérés

Walibi et Aqualibi accueillent annuellement près de 1.450.000 visiteurs. Grâce aux nouveaux investissements consentis, le groupe table sur 1.800.000 visiteurs dans les années à venir.

Un toboggan permettra des duels de glissades en bouées avec des remontées à grande vitesse grâce à une technologie de propulsion par jet d'eau. © Aqualibi

