Le Port autonome de Liège vient de publier ses chiffres annuels. Si le trafic fluvial a légèrement baissé l'an dernier, le chiffre d'affaires de la plateforme logistique multimodale (eau/rail/route) liégeoise a augmenté.

Si le trafic fluvial du Port autonome de Liège a affiché l'an dernier un recul de -3% pour un total de 14,5 millions de tonnes acheminées, le chiffre d'affaires de la plateforme logistique a pour sa part augmenté de +5,5% et dépasse légèrement la barre des 5 millions d'euros.

La direction maintient pour sa part les investissements public-privé prévus visant à renforcer et à améliorer les infrastructures portuaires existantes et la multimodalité eau/rail/route. Evalués à plus de 15 millions d'euros répartis sur 2022-2023 et majoritairement cofinancés par la Wallonie et l'Union européenne, ces investissements visent à financer:

- l'extension du terminal à conteneurs de Liège Trilogiport,

- la construction de nouvelles infrastructures d'accostage à Hermalle-sous-Huy,

- le prolongement du port des yachts,

- le réaménagement en zone bimodale (liaison vers la route et le rail) du site de l'ancienne gare de triage du Port de Monsin qui permettra de renforcer les trafics ferroviaires.

Ces divers projets sont actuellement en cours d'étude et de réalisation.

La construction de quatre nouveaux halls logistiques devrait être finalisée à l'automne 2023.

Actuellement, la plate-forme multimodale Liège Trilogiport bénéficie déjà d'un terminal à conteneurs et de cinq halls logistiques totalement opérationnels, pour une superficie totale de 212.600 m2. Mais la construction de quatre nouveaux halls logistiques pour les entreprises Jost Group et WDP pour une superficie totale de près de 100.000 m2 a été lancée et devrait être finalisée à l'automne 2023.

Extension du terminal à conteneurs de Liège Trilogiport

En pleine expansion depuis 2016, le terminal à conteneurs d'une superficie de 3,6 hectares va être doté de 5,8 hectares supplémentaires. Cette extension, finalisée dès le printemps prochain, permettra à la société DPW Liege Container Terminals d'accroître ses activités liées au transport de conteneurs.

Selon Emile-Louis Bertrand, le directeur général du Port autonome de Liège qui se réfère à une étude de la Banque nationale de Belgique, plus de 18.000 emplois directs et indirects sont générés par les entreprises privées actives sur les sites portuaires liégeois.

Lire aussi | Une cathédrale de marchandises sur les hauteurs de Liège

Si le trafic fluvial du Port autonome de Liège a affiché l'an dernier un recul de -3% pour un total de 14,5 millions de tonnes acheminées, le chiffre d'affaires de la plateforme logistique a pour sa part augmenté de +5,5% et dépasse légèrement la barre des 5 millions d'euros.La direction maintient pour sa part les investissements public-privé prévus visant à renforcer et à améliorer les infrastructures portuaires existantes et la multimodalité eau/rail/route. Evalués à plus de 15 millions d'euros répartis sur 2022-2023 et majoritairement cofinancés par la Wallonie et l'Union européenne, ces investissements visent à financer: - l'extension du terminal à conteneurs de Liège Trilogiport,- la construction de nouvelles infrastructures d'accostage à Hermalle-sous-Huy, - le prolongement du port des yachts, - le réaménagement en zone bimodale (liaison vers la route et le rail) du site de l'ancienne gare de triage du Port de Monsin qui permettra de renforcer les trafics ferroviaires.Ces divers projets sont actuellement en cours d'étude et de réalisation. Actuellement, la plate-forme multimodale Liège Trilogiport bénéficie déjà d'un terminal à conteneurs et de cinq halls logistiques totalement opérationnels, pour une superficie totale de 212.600 m2. Mais la construction de quatre nouveaux halls logistiques pour les entreprises Jost Group et WDP pour une superficie totale de près de 100.000 m2 a été lancée et devrait être finalisée à l'automne 2023.En pleine expansion depuis 2016, le terminal à conteneurs d'une superficie de 3,6 hectares va être doté de 5,8 hectares supplémentaires. Cette extension, finalisée dès le printemps prochain, permettra à la société DPW Liege Container Terminals d'accroître ses activités liées au transport de conteneurs. Selon Emile-Louis Bertrand, le directeur général du Port autonome de Liège qui se réfère à une étude de la Banque nationale de Belgique, plus de 18.000 emplois directs et indirects sont générés par les entreprises privées actives sur les sites portuaires liégeois.