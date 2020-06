Un plan d'affaires et une stratégie digitale sont nécessaires avant de créer une boutique en ligne, souligne mardi la fédération sectorielle en réaction à l'annonce du lancement, par bpost, d'un webshop pour les PME prêt à l'emploi en moins d'une demi-heure.

La fédération des entreprises du secteur digital "salue l'arrivée de bpost dans le monde numérique". Elle met néanmoins en garde l'entrepreneur qui débute dans le commerce électronique: "le défi ne réside pas dans la création d'une boutique en ligne, mais bien dans sa réussite". "De nombreux projets de commerce électronique échouent faute de plan, de vision et de connaissances."

Toute création d'entreprise commence ainsi par un plan d'affaires, poursuit la FeWeb, qui regroupe 500 acteurs du secteur. "Cela oblige l'entrepreneur à réfléchir à sa proposition, aux produits et services offerts, aux concurrents directs et indirects, au groupe cible exact, aux investissements, etc. Cela vaut également pour le commerce électronique."

"Avant de choisir une plateforme, il faut se poser plusieurs questions primordiales : par exemple, comment pourrez-vous récupérer les données des clients et des ventes si vous souhaitez sortir un jour de cette plateforme ? Quel budget pour attirer des visiteurs, puis les convertir en acheteurs ?", insiste la fédération, qui rappelle que ses membres disposent d'une expertise pour y répondre.

