Il n'y a pas si longtemps, le gadget le plus intelligent qu'on pouvait trouver dans une maison dite connectée était un distributeur de glaçons encastré dans un frigo. Heureusement, les gadgets d'intérieur ont désormais les cerveaux qu'ils méritent. Et comme nos vies sont devenues très casanières, voici 3 indispensables pour upgrader sa maison.

Konyks Priska EU : une prise connectée à l'écoute de votre voix

...

Konyks Priska EU : une prise connectée à l'écoute de votre voixContrôler cafetière, lampes, robots ménagers depuis son smartphone est désormais un jeu d'enfant. Et rayon domotique, la jeune pousse française Konyks apporte une réponse passe-partout et vraiment abordable. Grâce à la Priska EU, une prise connectée qui se branche sur n'importe quelle prise murale, vous pouvez contrôler vos appareils à distance via votre smartphone ou les piloter à haute voix grâce Google Home ou Alexa. Couplée à l'appli Konyks, la prise permet de suivre des scénarios et des automatisations. Par exemple : allumer la prise au lever du soleil, allumer le ventilateur si la température extérieure dépasse 25° C ou éteindre la machine à laver quand vous quittez la maison. Le modèle Priska+ intègre, quant à lui, un compteur de consommation qui permet d'identifier les appareils énergivores. Une manière d'upgrader son foyer... sans se ruiner.Prix : Priska EU : deux prises pour 29,99 EUR Priska + : 22,90 EUR l'unitéArlo Pro 3 : une caméra pour dialoguer avec le facteurAujourd'hui, il n'est plus nécessaire de passer par une société de sécurité pour surveiller ses biens. Le californien Arlo propose un grand choix de caméras de sécurité pour vous aider à protéger votre maison. Rapide à installer et résistante aux intempéries, la Pro 3 offre une qualité d'enregistrement 2K HDR ainsi qu'une vision nocturne en couleur et une lampe intégrée. L'angle de vision est de 160° et le zoom suffisamment solide (x12) pour lire une plaque d'immatriculation. Le montage de la caméra est archi-simple. Elle se connecte sans fil à votre réseau Wi-Fi, via une passerelle de connexion. La Pro 3 commence à enregistrer dès lors qu'elle détecte un mouvement pour vous informer des intrusions via une notification. Un microphone et un haut-parleur sont intégrés de sorte que vous pouvez communiquer facilement avec le facteur. Une sirène d'une puissance de 85 dB accompagne le dispositif. Aussi performante à l'intérieur qu'à l'extérieur, la caméra se recharge une fois par mois. Arlo a aussi eu la bonne idée de proposer un chargeur de panneau solaire (en option à 69 euros), pour une autonomie décuplée. Prix : 599,99 EUR pour 2 caméras et un SmartHubSamsung AirDresser : la cabine à repasserImaginez un salon de repassage, totalement piloté par un smartphone. Et donc à distance. C'est le pari fou - et réussi - de Samsung. Voici le puissant AirDresser, un placard à vapeur intelligent. Bien qu'il ne lave pas vos vêtements, il permet de les rafraîchir sans craindre d'endommager vos tissus délicats. Pour ce faire, il envoie des rafales de vapeur sur les vêtements tout en les faisant osciller sur des cintres robotisés. La pompe à chaleur sèche les vêtements à basse température, le filtre à odeurs élimine les odeurs désagréables et le filtre à poussière fait disparaître les plus petites particules de poussière. Un système qui serait, selon Samsung, en mesure de supprimer allergènes, virus, bactéries et saletés retenues dans les fibres des tissus. En utilisation normale, vous pouvez traiter trois chemises, robes, jupes ou vestons à la fois. Avec ce nouveau vestiaire connecté, Samsung réalise une vraie prouesse : chère, mais tellement fascinante.Prix : 1.999,00 EURRafal Naczyk