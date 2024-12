Z-Digital Disruption: L’IA rend une solution de Lambrecht Trailers encore plus conviviale

Les innovations technologiques permettent aux entreprises de transport d’acheminer les marchandises plus rapidement à destination, de façon plus efficiente et plus sûre. Lambrecht Trailers à Kortemark, souhaite jouer un rôle de pionnier dans ce domaine. Avec Silo Connect, elle a développé un système de détection automatisé qui empêche les livraisons incorrectes d’aliments pour animaux aux agriculteurs. Avec une nouvelle application utilisant l’intelligence artificielle, le client n’a désormais plus besoin de pièces supplémentaires.