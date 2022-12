Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Les risques de récession et les hausses des taux d'intérêt ne feront pas fléchir les dépenses informatiques en 2023. En effet, les entreprises exploiteront de plus en plus la technologie pour prédire la demande, suivre l'approvisionnement et sécuriser les données.

Selon le cabinet de conseil Gartner, les dépenses technologiques devraient augmenter de plus de 6% par rapport à l'année précédente, propulsées par le besoin en logiciels et en services informatiques des entreprises. Les ventes d'appareils décevront, les prix élevés dissuadant les consommateurs de remplacer leurs dispositifs. L'automatisation s'accélérera, quant à elle, à mesure que les entreprises s'emploient à contrer les salaires élevés et les problèmes d'approvisionnement.

Aux dires de l'entreprise de recherche IDC, le marché de l'intelligence artificielle s'amplifiera jusqu'à peser 500 milliards de dollars. Le cloud croîtra lui aussi, contribuant au télétravail et aux souhaits des entreprises de collecter et rassembler des données. Selon les prédictions de Gartner, les dépenses pour des services de cloud offerts par les géants technologiques comme Amazon ou Microsoft atteindront les 600 milliards de dollars.

Lire aussi | Qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde

Ces avancées encourageront davantage d'entreprises à créer des réseaux mobiles privés pour améliorer la connectivité et renforcer la sécurité. Les dépenses en la matière atteindront 12 milliards de dollars, affirme Juniper Research, dont 60% proviendront de sociétés de production, de minage et d'énergie. Mais la numérisation fait augmenter les risques en matière de cybersécurité, au même titre que les conflits géopolitiques. En 2023, les gouvernements renforceront les cyber-contrôles, exigeront de la paperasserie supplémentaire et imposeront une lourde charge aux petites entreprises.

A tenir à l'oeil: Les puces électroniques sont indispensables dans les voitures, les gadgets grand public et tout ce qui a trait au numérique. Mais l'approvisionnement connaît des difficultés et les menaces de la Chine envers Taiwan inquiètent les gouvernements occidentaux. C'est pourquoi ils tentent d'augmenter la production de puces sur leurs propres territoires, avec un certain succès. En 2023, l'entreprise sud-coréenne SK Hynix commencera à construire une usine de semi-conducteurs aux Etats-Unis et elle ne sera pas la seule. En effet, les Etats-Unis offrent 52 milliards de dollars sous forme de subsides pour la production de puces, afin de stimuler la production dans le pays. Ces fonds commenceront à être distribués en 2023.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

Les risques de récession et les hausses des taux d'intérêt ne feront pas fléchir les dépenses informatiques en 2023. En effet, les entreprises exploiteront de plus en plus la technologie pour prédire la demande, suivre l'approvisionnement et sécuriser les données. Selon le cabinet de conseil Gartner, les dépenses technologiques devraient augmenter de plus de 6% par rapport à l'année précédente, propulsées par le besoin en logiciels et en services informatiques des entreprises. Les ventes d'appareils décevront, les prix élevés dissuadant les consommateurs de remplacer leurs dispositifs. L'automatisation s'accélérera, quant à elle, à mesure que les entreprises s'emploient à contrer les salaires élevés et les problèmes d'approvisionnement. Aux dires de l'entreprise de recherche IDC, le marché de l'intelligence artificielle s'amplifiera jusqu'à peser 500 milliards de dollars. Le cloud croîtra lui aussi, contribuant au télétravail et aux souhaits des entreprises de collecter et rassembler des données. Selon les prédictions de Gartner, les dépenses pour des services de cloud offerts par les géants technologiques comme Amazon ou Microsoft atteindront les 600 milliards de dollars. Ces avancées encourageront davantage d'entreprises à créer des réseaux mobiles privés pour améliorer la connectivité et renforcer la sécurité. Les dépenses en la matière atteindront 12 milliards de dollars, affirme Juniper Research, dont 60% proviendront de sociétés de production, de minage et d'énergie. Mais la numérisation fait augmenter les risques en matière de cybersécurité, au même titre que les conflits géopolitiques. En 2023, les gouvernements renforceront les cyber-contrôles, exigeront de la paperasserie supplémentaire et imposeront une lourde charge aux petites entreprises.