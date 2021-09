Or, argent et bronze sont encore au rendez-vous. Mais pas en sport cette fois: la nouvelle cuvée concerne la Belgian Team à Euroskills Graz, le championnat européen des métiers.

C'est la fête! Après les hockeyeurs, la gymnaste Nina Derwael ou encore l'athlète en para-dressage Michèle George (pour n'en citer que quelques-uns) lors des J.O. de Tokyo, les médailles continuent de pleuvoir pour notre pays... Or, argent et bronze sont encore au rendez-vous. Mais pas en sport cette fois: la nouvelle cuvée concerne la Belgian Team à Euroskills Graz, le championnat européen des métiers.

17 Catégories Nombre de disciplines dans lesquelles les Belges concouraient cette année, sur 35 possibles.

Euroskills fait figure de "J.O." des métiers techniques où les participants (des jeunes de 25 ans maximum) se disputent le titre de meilleur professionnel de leur domaine, chaque année en alternance au niveau européen ou mondial (World-skills).

Cette année, les "Red Bears" (l'ensemble des Belges présents) ont concouru dans 17 catégories sur 35 au niveau européen. Et la moisson fut plutôt bonne. Les 20 Belges qui affrontaient près de 400 participants ont remporté, seuls ou en duo, l'or en robotique, l'argent en cuisine et en technologie automobile ainsi que le bronze en mécatronique. Sans oublier des médailles d'excellence en soudage et en technologie du Web.

Des prix prestigieux qui permettront à ces jeunes lauréats d'ajouter une belle ligne sur leur C.V. et d'ouvrir des portes dans leur carrière professionnelle. Qui a dit qu'il n'y avait pas de talent chez nous?

