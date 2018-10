Formation: quelle vie après Euroskills ?

Au fil des éditions, Euroskills et World-skills sont devenus les grands rendez-vous des métiers techniques. Tous les ans, de jeunes compétiteurs de maximum 25 ans s'y disputent le titre du meilleur professionnel de leur discipline, au niveau européen les années paires, et mondial les impaires. En 2018, l'événement continental se déroulait à Budapest. Une grosse vingtaine de Belges y défendaient nos couleurs. Considérés comme les " Jeux olympiques " des métiers techniques, Euroskills et Worldskills n'ont pas comme seul intérêt d'y décrocher éventuellement une jolie médaille. Participer à une telle compétition, c'est aussi un excellent moyen de s'assurer un bel avenir professionnel. Les anciens participants en savent quelque chose.

...