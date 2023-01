Le service de mobilité urbain Yoda annonce avoir levé 450.000 euros pour mettre en place sa première unité de production de son modèle unique de mobylette électrique légère.

Yoda est un service innovant de mobilité urbain qui propose une nouvelle alternative à l'utilisation d'un vélo ou d'une trottinette en ville. L'idée vient d'Armand Chariot. L'entrepreneur travaille depuis 2 ans et demi sur le développement d'un nouveau type de véhicule adapté à l'évolution des centres urbains de plus en plus débarrassés des voitures. Il a conçu une mobylette 100% électrique légère (22 kilos), connectée et modulaire, simple à utiliser en ville. L'engin peut rouler jusqu'à 45 km/h et promet une autonomie de 70 kms.

Le fondateur de ce nouveau type de mode de déplacement urbain se dit "convaincu que ce modèle est la clef vers une mobilité plus durable, sans prise de tête et pratique pour une utilisation quotidienne en ville."Sa mobylette permet de minimiser la pollution sonore ainsi que les embouteillages engendrés par les véhicules thermiques.

Son business model basé sur la "subscription mobility" est un système d'abonnement qui peut être comparé à du renting. La société met à disposition des entreprises leurs véhicules moyennant un paiement mensuel ou annuel. Grâce à la modularité du produit, Yoda prévoit de proposer différents packages qui offrent différents niveaux de prix et d'expériences, allant de 119€/mois à 189€/mois tout compris. La start up propose aussi un service continu dans le but d'assurer le bon fonctionnement de leurs engins (assistance téléphonique, dépannage du véhicule, réparation et maintenance, localisation, partage entre amis,...).

Un "Lego Bike", facile à assembler

Les 450.000 euros de fonds levés - en partie auprès des membres de BeAngels - permettront à la startup de mettre en place une première unité de production de 250 Yodas. Dans un premier temps, l'offre ciblera les entreprises situées à Bruxelles et Anvers. Un lancement est prévu à l'été 2023. Les fonds serviront aussi au développement du sofware pour les abonnements.

Un Yoda est un "Lego Bike", c'est à dire qu'il est plus simple et moins cher à produire qu'un vélo électrique, car celui-ci possède deux fois moins de composants, ce qui les rend également faciles à assembler. L'entreprise prévoit d'embaucher du personnel non qualifié sur le territoire belge pour réaliser l'assemblage, la maintenance et la livraison.

Elle envisage également de répliquer ses unités d'assemblages et de maintenances dans chaque ville dans lesquelles elle souhaite se développer et s'établir. "De cette manière, Yoda est une entreprise qui offre un service plus écoresponsable et socialement plus juste en créant des emplois localement ", laissent entendre ses concepteurs.

