Les livraisons de colis ont un impact important sur les villes et leurs habitants. C'est pourquoi bpost développe des Ecozones dans plusieurs villes. Un projet qui met l'accent non seulement sur la mobilité sans émissions mais aussi sur les changements de comportement.

En matière de durabilité, le commerce électronique et les processus logistiques qui y sont associés n'ont pas la meilleure des réputations. Il s'agit pourtant d'un secteur en pleine évolution dans lequel de nouveaux besoins apparaissent constamment. "Cela nous oblige à remettre constamment en question notre façon de travailler et à nous transformer, affirme Gregory Perez, chef de projet de logistique urbaine chez bpost. Et les Ecozones urbaines sont un excellent exemple de nos efforts." Le modèle sous-jacent repose sur trois piliers. Le premier: des livraisons 100% sans émissions grâce à des vélos électriques, des vélos- cargos et des fourgonnettes électriques. Le second: un réseau dense de points de collecte et de distributeurs de colis accessibles à pied depuis le domicile ou le lieu de travail. Le troisième: une gamme de services pour les communautés locales, notamment l'installation par bpost de city hubs à la péri-phérie des villes, l'ouverture de ses distributeurs automatiques de colis comme points de retrait pour les commerçants et l'offre à ces derniers d'installations de stockage temporaire.

"Cette combinaison permet de réduire considérablement le nombre de kilomètres parcourus par bpost et les résidents, explique Gregory Perez. Ces derniers peuvent facilement atteindre les points de ramassage à pied ou à vélo, ou s'arrêter sur le chemin du travail. Nous essayons donc de susciter des changements de comportement chez toutes les parties prenantes. La réduction des émissions de CO2 et de particules est bénéfique pour la qualité de l'air et, en outre, la réduction des embouteillages et de la pollution sonore améliore la qualité de vie."

Projet pilote à Malines

En juillet 2021, bpost a introduit sa première Ecozone à Malines. Par la suite, Mons et Louvain ont également été sollicitées pour la livraison sans CO2 de journaux, de lettres et de colis. D'autres villes, dont Louvain-la-Neuve et Namur, développent actuellement leur Ecozone. D'ici 2025, bpost veut déployer le même concept dans les 25 plus grandes villes du pays. Ensemble, celles-ci regroupent une part importante de la population belge. L'entreprise s'est également engagée à organiser un dernier kilomètre totalement exempt d'émissions d'ici 2030.

La VUB mesure l'impact sur la durabilité

La cellule de recherche MOBI de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) soutient bpost dans le suivi de l'impact de ses Ecozones sur la durabilité. Elle prend en compte tous les aspects tels que les émissions, la pollution atmosphérique, la pollution sonore, les kilomètres parcourus, les nuisances de la circulation et les dommages causés au revêtement routier. A Malines, MOBI a enregistré un gain global de durabilité de 32% par rapport à la situation précédente. C'est le résultat d'une baisse des émissions de l'ordre de 97% pour le CO2 et de 77% pour les particules, de 164 kilomètres quotidiens de moins parcourus par les camionnettes et d'une réduction du bruit de l'ordre de 49% de décibels.

