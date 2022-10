Né en France, le réseau Wikane accompagne les dirigeants des PME à fort potentiel dans la conception et la mise en oeuvre de plans de croissance et ambitionne de se développer en Belgique sous la houlette de Stéphane Courtois.

Nombre de PME, voire de TPE, recèlent un potentiel de croissance souvent inexploité et parfois simplement ignoré. Même si les "Gazelles" que compte notre pays et qui sont mises à l'honneur chaque année depuis plus 20 ans dans ce magazine semblent prouver le contraire, il n'en reste pas moins vrai que pas mal d'entreprises à fort potentiel pourraient se développer davantage et plus rapidement. C'est vrai en Belgique et ce l'est également en France où Michel Courtois, fondateur de Wikane, exerce ses activités de conseil auprès des chefs d'entreprise depuis plus de 30 ans. Comme il l'explique, "notre mission est d'accompagner les dirigeants et leurs états-majors jusqu'aux objectifs validés avec eux dans le cadre d'un contrat de croissance généralement quinquennal, visant au minimum à doubler le chiffre d'affaires et les résultats. Notre approche est généraliste, réaliste et multifactorielle et s'appuie sur l'expérience cumulée de notre réseau. Wikane travaille essentiellement pour des PME, le plus souvent en B to B." Outre-Quiévrain, Wikane compte une cinquantaine de bureaux et a progressivement étendu ses activités à l'étranger, notamment en Suisse et en Espagne et depuis fin 2020 en Belgique où Stéphane Courtois - aucun lien de parenté avec le fondateur - a racheté la marque. "En tant que master franchisé, je poursuis un double objectif: d'une part, développer le réseau, et d'autre part, chercher des missions, précise-t-il. Avec Wikane, nous bénéficions de l'avantage de pouvoir nous appuyer sur une méthodologie éprouvée au fil des années. Celle-ci repose sur cinq leviers: la stratégie, la finance, le marketing, le commercial et l'organisation." Les PME ciblées se recrutent parmi les entreprises où le décideur est l'actionnaire majoritaire et souhaite que son entreprise emprunte les chemins de la croissance. C'est ici que Wikane intervient afin de remplir cet objectif en s'inscrivant dans la durée. Une mission dure au minimum un an.Wikane s'adresse à tous les secteurs (construction, agroalimentaire, immobilier, négoce en gros, fabrication de meubles, services, etc.). Parmi ses références, le réseau de consultants compte une belle success story qu'il aime à mentionner avec la société suisse MCI, spécialisée dans l'événement, qui est passée en l'espace d'une quinzaine d'années de 15 à 2.000 collaborateurs. L'un des freins bien connus à la croissance de l'entreprise est le fait que le patron a souvent le nez dans le guidon et qu'il est amené à régler des problèmes au quotidien et dans l'urgence. Les exemples abondent: un produit à mettre au point, une certification à renouveler, un recrutement à effectuer, etc. En d'autres termes, il ne dispose pas du temps nécessaire pour prendre un peu de recul et se projeter dans la durée. Sans oublier le fait qu'il est souvent seul aux commandes. C'est ici que le consultant Wikane entend apporter sa pierre à l'édifice. Encore faut-il qu'il soit adoubé par un patron de PME qui n'est pas nécessairement friand de consultance. La crédibilité des franchisés Wikane se base sur le fait qu'ils sont des anciens dirigeants d'entreprise et PME, cadres de direction ou consultants confirmés. Un profil qui correspond à celui de Stéphane Courtois: "J'ai eu deux vies: d'abord comme patron de PME et ensuite, comme directeur général indépendant dans la consultance ainsi qu'intérim manager notamment en Allemagne. J'ai rejoint le réseau Wikane en 2020 qui cherchait à recruter des consultants pour développer la Belgique. Pour le moment, je prospecte la Wallonie et Bruxelles. Ce qui est important pour les consultants Wikane est qu'ils connaissent bien le marché ainsi que les spécificités locales." Le fait que des entrepreneurs parlent aux entrepreneurs contribue à établir une relation de confiance avec le patron de PME. "Nous comprenons les préoccupations de nos clients car nous avons dû dans notre parcours résoudre nous-mêmes des problèmes similaires, confirme Stéphane Courtois. Nous parlons le même langage. Et à la différence d'autres consultants qui réalisent simplement un audit assorti de préconisations qu'ils mettent en place ou pas, nous ne nous contentons pas de répondre à des problèmes ponctuels, nous bâtissons un plan de croissance qui s'inscrit dans la durée. Ce plan est réalisé au départ d'un diagnostic qui consiste à confronter les informations collectées sur une PME, ses forces et ses faiblesses, à un objectif de croissance. Cette approche va nous permettre de définir les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à cet objectif." Stéphane Courtois pointe deux points essentiels: "D'une part, la croissance de la PME dépend de son potentiel et de la méthodologie. C'est davantage son potentiel (qualité de l'offre, savoir-faire, ambition, esprit de conquête, etc.) que son métier qui conditionne sa réussite. Bien plus que le dynamisme de son marché. D'autre part, il faut conserver à l'esprit que n'importe quelle stratégie de croissance est vouée à l'échec si elle ne s'aligne pas avec les objectifs de vie du dirigeant". Au final, les consultants de Wikane ambitionnent de réveiller les "belles endormies" que sont ces entreprises qui n'exploitent pas leur potentiel. Plus largement, Wikane vise à établir une culture de la croissance afin de pérenniser cette dernière et installer ainsi la PME dans un développement rapide, régulier et durable.