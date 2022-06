Welco est une plateforme qui regroupe des particuliers, des voisins de confiance qui sont rémunérés pour réceptionner le colis quand vous êtes absents.

Avec la pandémie et l'avènement de l'e-commerce, la livraison des colis est devenue un secteur stratégique que se disputent de nombreux acteurs, non sans un impact certain sur nos émissions carbonées ou l'engorgement de nos routes.

Créée à Lyon en 2016, Welco a imaginé une solution créative pour régler ce qu'elle appelle "le dernier mètre": pas le fameux dernier kilomètre, donc, qui reste l'apanage des livreurs, mais la réception du colis. Welco est une plateforme qui regroupe des particuliers, des voisins de confiance qui sont rémunérés (0,50 à 1 euro par paquet, suivant les cas) pour réceptionner le colis quand vous êtes absents.

C'est une manière élégante d'éviter une deuxième présentation dudit colis (quand c'est prévu), son dépôt anarchique (qui n'a pas connu un colis déposé dans le hall de son immeuble? ) ou un déplacement de plusieurs kilomètres pour aller le chercher dans un bureau de poste ou un point relais. Après s'être fortement développée en France (50.000 voisins appelés Welcoeurs - une croissance de 100% en 2021) et y avoir construit un partenariat avec UPS (près de 10% des points relais du groupe mondial sont des voisins en France), la scale-up arrive en Belgique. D'abord à Bruxelles puis à Liège et à Charleroi. Il s'agit aussi d'un partenariat avec UPS pour augmenter son assise de points relais.

