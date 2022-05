Petra De Sutter, la ministre des Entreprises publiques, s'attelle d'ailleurs à la rédaction d'une nouvelle loi postale pour que cette livraison s'opère de façon équitable et dans le respect de la législation sociale.

La livraison des colis est un sujet brûlant, notamment en raison des déboires judiciaires de certains acteurs dont PostNL. Petra De Sutter, la ministre des Entreprises publiques, s'attelle d'ailleurs à la rédaction d'une nouvelle loi postale pour que cette livraison s'opère de façon équitable et dans le respect de la législation sociale. Dans cette optique, les représentants CGSP et CSC de bpost ont proposé, lors d'une audition en commission à la Chambre, d'inclure la livraison des colis dans le service universel. A l'instar du courrier, cela obligerait les entreprises qui souhaitent assurer le "dernier kilomètre" des colis à demander une licence et donc à répondre à un certain cahier des charges. Comme ces colis prennent de plus en plus d'importance dans le travail des facteurs, bpost vient de lancer, avec l'UCLouvain, une étude sur leur impact physique et mental. Une cinquantaine de facteurs répartis sur tout le territoire vont porter pendant quelques semaines un appareillage destiné à mesurer l'effort accompli au quotidien.