L'usine Volvo de Gand suspendra de nouveau sa production pendant trois jours et demi la semaine prochaine en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques. Elle devra même l'interrompre complètement la semaine suivante, a indiqué vendredi soir la porte-parole Barbara Blomme à l'agence de presse Belga.

L'usine de Gand avait déjà été à l'arrêt pendant trois jours cette semaine, car l'assemblage des voitures à haute technologie nécessite de nombreuses puces informatiques. La semaine prochaine, la ligne de production ne fonctionnera que mercredi et partiellement jeudi, selon la porte-parole.

Quelque 5.000 travailleurs seront mis au chômage économique. "Nous regrettons profondément cette situation de force majeure", a déclaré Mme Blomme. "La pénurie de puces dure depuis longtemps et a déjà mis en péril notre production au début de l'année. Nous ne pouvons qu'espérer que la situation se rétablisse rapidement afin que nous puissions répondre à la forte demande concernant nos voitures et reprendre la production."

Les livraisons de puces électroniques stagnent à l'échelle mondiale. Plusieurs constructeurs automobiles ont également dû adapter leur production et leur organisation du travail à la faible quantité de puces disponibles.

