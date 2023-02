Le constructeur automobile Volvo Cars a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse en 2022, notamment porté par une demande solide, malgré une année "remplie de défis pour l'industrie automobile globale".

"Nous avons fait face à un mélange de difficultés interconnectées, de l'inflation grandissante à des taux d'intérêts plus élevés, en passant par des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement et la logistique", a déclaré le PDG de Volvo Cars Jim Rowan, cité dans le rapport.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le groupe a vu son bénéfice net progresser de près de 20%, à 17 milliards de couronnes (1,5 milliard d'euros). Le chiffres d'affaires annuel s'établit quant à lui à 330 milliards de couronnes (29,1 milliards d'euros), soit une hausse de 17%. Le groupe dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice net annuel de 15,8 milliards de couronnes (1,3 milliard d'euros) et un chiffre d'affaires de 322,13 milliards de couronnes (28,4 milliards d'euros), selon Factset.

Une amélioration des taux de production

Sur le seul quatrième trimestre, le constructeur a enregistré un bénéfice net de 2,8 milliards de couronnes (252 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires de 105,2 milliards de couronnes (9 milliards d'euros). Le constructeur note d'ailleurs de bons résultats de vente au détail sur cette période, stimulés par une amélioration des taux de production grâce à la levée des restrictions sanitaires en Chine.

Pour 2023, le groupe prévoit une croissance "à deux chiffres" de ses ventes au détail à condition que la chaîne d'approvisionnement ne souffre plus de perturbations. Volvo Cars, qui ambitionne de sortir du moteur à combustion pour passer au tout-électrique d'ici 2030, a également noté une demande "particulièrement forte" pour les voitures électriques au quatrième trimestre avec un total de plus de 34.000 véhicules entièrement électriques vendus, soit 18% du total de voitures vendues. Le groupe suédois dispose d'une importante usine à Gand. Environ 7.000 personnes y assemblent les modèles XC40 (Recharge), C40 Recharge et V60. L'an dernier, quelque 193.000 véhicules sont sortis de la fabrique gantoise.

