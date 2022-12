En collaboration avec Trends Business Information, la base de données financières de Roularta, Trends a analysé les bilans de près d'un demi-million d'entreprises pour l'exercice 2021*. Sur cette base, nous avons établi la liste des sociétés qui payent le plus d'impôts en Belgique.

La sélection a été effectuée sur le bilan individuel de grandes entreprises belges ou des succursales de groupes internationaux, installées sur notre territoire. Il indique le montant de l'impôt sur les sociétés, payé par ces entreprises, à l'État belge.

Découvrez ci-dessous le top 25 des entreprises et celui des banques et des assureurs.

Pourquoi MasterCard a-t-elle versé à elle seule 344 millions d'euros et pourquoi des multinationales comme AB Inbev et Solvay ne figurent-ils pas dans la liste ? Lisez l'article complet sur cette enquête.

* Cet exercice a été réalisé pour l'exercice 2021, qui ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile 2021.

La sélection a été effectuée sur le bilan individuel de grandes entreprises belges ou des succursales de groupes internationaux, installées sur notre territoire. Il indique le montant de l'impôt sur les sociétés, payé par ces entreprises, à l'État belge. Découvrez ci-dessous le top 25 des entreprises et celui des banques et des assureurs.Pourquoi MasterCard a-t-elle versé à elle seule 344 millions d'euros et pourquoi des multinationales comme AB Inbev et Solvay ne figurent-ils pas dans la liste ? Lisez l'article complet sur cette enquête.* Cet exercice a été réalisé pour l'exercice 2021, qui ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile 2021.