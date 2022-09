Il est question de vendre au moins 50% du capital.

En 2020 et en échange d'un plan de restructuration imposé par l'Union européenne, TAP Air Portugal avait été totalement renationalisée d'urgence. Aujourd'hui, le gouvernement portugais entend la reprivatiser sans traîner afin que l'opération soit conclue au début de l'année prochaine. Il est question de vendre au moins 50% du capital. Ironie de l'histoire, on retrouve dans ce dossier les mêmes acteurs que dans celui d'ITA Airways. En effet, des discussions ont été initiées il y a quelques semaines avec le groupe Air France-KLM d'un côté et la Lufthansa de l'autre. Le groupe IAG, via Iberia, serait aussi venu aux nouvelles. TAP, comme d'autres compagnies européennes, est toujours dans le rouge mais a réduit ses pertes au 1er semestre à 80 millions d'euros.

